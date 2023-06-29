Сожмите кулак и проверьте какой вы человек: тест на доброту

Сжатый кулак - что означает и о чем говорит расскажет Главред.

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Сжатый кулак - что означает / коллаж: Главред, фото: pexels

Многим известно, что о характере человека можно рассказать по тому, как он ведет себя на публике и какие жесты совершает. Однако это слишком очевидно. Предлагаем вам пройти тест на сжатие кулака и узнать, какая вы личность на самом деле. Также этот тест можно провести знакомым.

Cжатый кулак что означает / фото: скриншот

Открытое сердце

Сжатый кулак - что он означает. Если ваш кулак в сжатом виде похож на кулак под цифрой 2 и ваш большой палец упирается в указательный, когда вы сжимаете кулак, это означает, что вы очень добрый и щедрый человек. К сожалению, это также означает, что вы тот, кем люди могут воспользоваться. Это обратная сторона вашего великодушия и бескорыстия.

Обаятельный и забавный

Если ваш кулак похож на тот, что изображен под номером 1 и вы из тех, кто защищает свой большой палец, кладя на него пальцы, тогда вы очень забавный и обаятельный человек. Люди естественным образом тянутся к вам и любят быть рядом с вами. Вы не позволяете ничему смутить вас, и ваш дзен-подобный настрой никто не может потревожить.

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Творчество и высокая самооценка

Что говорит о человеке его кулак. Кулак под номером 3, когда ваш большой палец имеет тенденцию закрывать несколько остальных пальцев, говорит о том, что вы очень творческий человек.

У вас высокая самооценка, но вы также страдаете от страха неудачи. Вы экстраверт и очень общительны. Ваши друзья любят вас за вашу честность и ум.

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