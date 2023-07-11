Что делать с машиной в жару: 5 советов, которые забывают многие автомобилисты

Как жара влияет на автомобиль, знает немало любителей езды на дорогах, чтобы облегчить поездки следует придерживаться некоторых простых рекомендаций.

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Как ехать в жару на машине и что нужно знать / Instagram.com

Многие автолюбители знают, что жара является непростым испытанием как для машины, так и для водителя. Немало людей задается вопросом, почему в жару плохо едет машина. Все дело в том, что работа двигателя, из-за нехватки воздуха, становится нестабильной, и автомобилисты сталкиваются с проблемами. Мы расскажем вам, как сделать легче свои поездки знойным летом.

Как спастись от жары в дороге

Проверьте систему охлаждения вашего автомобиля

Не затягивайте с проведением техосмотра. Нужно в обязательном порядке проверять уровень антифриза в расширительном бачке. Если есть такая необходимость, следует долить жидкость по меткам. Лучше всего это делать, когда двигатель холодный.

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Также нужно внимательно осмотреть все патрубки и радиатор. Убедитесь, что нет никаких подтеков или утечек. У охлаждающей жидкости срок эксплуатации ограничен, он зависит от марки. Обычно это от 5 лет либо от 20 до 40 тысяч километров пробега. Жидкость в течение времени загрязняется и утрачивает свои свойства. Забыли, когда последний раз делали замену антифриза? Скорее избавляйтесь от старого и заливайте новый.

Не забудьте проверить, включается ли вентилятор радиатора на прогретом двигателе. В случае проблемы обращайтесь к автоэлектрику, чтобы специалист устранил возникшую неисправность. Иначе вероятен риск закипания антифриза во время движения на малой скорости и в пробках, когда для охлаждения не хватает естественного обдува воздухом.

Чаще мойте свой автомобиль и не оставляйте его грязным

Летом грязи меньше, чем поздней осенью и зимой, но машину нужно не просто мыть, а делать это чаще, чем в какое-либо другое время года. Хотя бы 1-2 раза в неделю. Налет из пыли или птичий помет приводят к выгоранию краски, после чего появляются пятна на кузове. Чистый автомобиль, даже самого темного цвета, хорошо отражает солнечные лучи и помогает сохранить лакокрасочное покрытие.

Радиатор не должен быть грязным

Помните о чистоте радиатора двигателя и кондиционера. Когда вы передвигаетесь на машине, в радиатор попадают пух, пыль и различный мусор, вследствие чего соты забиваются, а охлаждение ухудшается. Используйте мойку высокого давления и несильной струей промывайте радиатор со стороны двигателя, чтобы грязь выталкивалась наружу. Если мусора мало, достаточно будет продуть соты сжатым воздухом.

Не поддавайтесь панике, если ваш двигатель "закипел"

Когда вы вдруг столкнулись с ситуацией, при которой стрелка температуры уже дошла до красной зоны, а из-под капота пошли струи пара, не пугайтесь. Включите печку на максимум для увеличения отбора тепла и понижения температуры охлаждающей жидкости. После этого сразу остановитесь и во время движения на малых оборотах найдите место, где сможете сделать остановку.

Двигатель следует заглушить, но выключить зажигание не нужно, чтобы вентилятор продолжал свою работу. Обязательно, чтобы не обжечься, наденьте перчатки или тряпку и откройте капот. Подождите пару минут, после чего снимите крышку расширительного бачка для стравливания избыточного давления.

Дождитесь остывания двигателя и направляйтесь в ближайший от вас автосервис, чтобы там устранили проблему, сначала пополнив уровень охлаждающей жидкости. Обычно советуют доливать ту марку антифриза, которая была залита раньше. Можно использовать и обычную дистиллированную воду, если под руками нет охлаждающей жидкости. Однако после такой процедуры антифриз как можно скорее следует заменить.

Защитите салон вашего автомобиля от прямых солнечных лучей

Часто автомобиль находится на парковке под солнечными лучами. При такой жаре температура в салоне даже за 30 минут может дойти до +50. Пластик приборной панели перегревается и может потрескаться, кожа салона портится. Страдает даже тканевая обивка, которая выцветает.

В салоне машины нельзя забывать зажигалки, телефоны или какие-либо другие гаджеты, где есть аккумулятор. По причине перегрева может произойти пожар.

Чтобы снизить нагрев автомобиля, понадобятся специальные экраны для лобового стекла, которые отражают свет. Их легко установить при помощи присосок, в результате чего солнечные лучи не проникают в салон, а температура снижается где-то на 10 градусов.