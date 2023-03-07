Что делать с малиной в марте: как подготовить кусты, чтобы крупно уродили

Лето - сезон фруктов и ягод, потому к нему нужно готовиться с весны. Как вернуть малину к жизни после зимы - читайте далее.

Что делать с малиной в марте / pexels.com

Март только начался, но садовники и огородники с нетерпением ждут поры, когда можно будет приступить к работам с растениями.

Весной уже можно начинать готовить растения к периоду буйного озеленения и роста. Не станут исключением и кусты малины. Также мы писали: Плоды как пять копеек: чем подкормить смородину, чтобы ягоды были крупнее.

Что делать с малиной в марте - возвращаем кусты к жизни

Первым делом в марте нужно обратить внимание на подготовку кустов малины к новому сезону.

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Начать необходимо с удаления поврежденных, засохших, отмерзших, заболевших и слабых ветвей. Проводится обрезка зачастую к концу марта или в начале апреля. Для того, чтобы ориентироваться в периоде обрезки малины, достаточно дождаться времени, когда сойдет снег, но земля ещё не прогреется.

Помимо прочего, можно прорыхлить землю на глубину около 5-10 сантиметров.

Чем подкормить малину, чтобы было много ягод - лучшие удобрения для кустов

На количество ягод и качество плодов можно повлиять посредством ухода за растением и правильного удобрения. Малина любит разные удобрения, ранней весной можно внести 50г суперфосфата в соединении с 15г аммиачной селитры и 20 граммами калийных удобрений. Это удобрение рассчитано на 1 квадратный метр.

Если говорить об органике - можно удобрять, например, компостом или навозом, а также перегноем. Когда у малины появятся первые бутоны - можно будет смело вносить азот и калий.

Какое соседство не любит малина - правила, которые необходимо знать

В природе, как и в жизни - кто-то сильнее. а кто-то слабее. Есть растения, которые не могут удачно расти по соседству и мешают друг другу. Малина - в том числе.

Для того, чтобы кусты ягод росли хорошо и густо плодоносили, стоит запомнить правила соседства. Малину могут угнетать следующие растения: жасмин, бузина, облепиха. Не уживутся кусты рядом и с земляникой, голубикой, клубникой.

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