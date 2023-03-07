УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Что делать с малиной в марте: как подготовить кусты, чтобы крупно уродили

7 марта 2023, 17:21
Лето - сезон фруктов и ягод, потому к нему нужно готовиться с весны. Как вернуть малину к жизни после зимы - читайте далее.
Что делать с малиной в марте
Что делать с малиной в марте / pexels.com

Март только начался, но садовники и огородники с нетерпением ждут поры, когда можно будет приступить к работам с растениями.

Весной уже можно начинать готовить растения к периоду буйного озеленения и роста. Не станут исключением и кусты малины. Также мы писали: Плоды как пять копеек: чем подкормить смородину, чтобы ягоды были крупнее.

Что делать с малиной в марте - возвращаем кусты к жизни

Первым делом в марте нужно обратить внимание на подготовку кустов малины к новому сезону.

видео дня

Начать необходимо с удаления поврежденных, засохших, отмерзших, заболевших и слабых ветвей. Проводится обрезка зачастую к концу марта или в начале апреля. Для того, чтобы ориентироваться в периоде обрезки малины, достаточно дождаться времени, когда сойдет снег, но земля ещё не прогреется.

Помимо прочего, можно прорыхлить землю на глубину около 5-10 сантиметров.

Чем подкормить малину, чтобы было много ягод - лучшие удобрения для кустов

На количество ягод и качество плодов можно повлиять посредством ухода за растением и правильного удобрения. Малина любит разные удобрения, ранней весной можно внести 50г суперфосфата в соединении с 15г аммиачной селитры и 20 граммами калийных удобрений. Это удобрение рассчитано на 1 квадратный метр.

Если говорить об органике - можно удобрять, например, компостом или навозом, а также перегноем. Когда у малины появятся первые бутоны - можно будет смело вносить азот и калий.

Какое соседство не любит малина - правила, которые необходимо знать

В природе, как и в жизни - кто-то сильнее. а кто-то слабее. Есть растения, которые не могут удачно расти по соседству и мешают друг другу. Малина - в том числе.

Для того, чтобы кусты ягод росли хорошо и густо плодоносили, стоит запомнить правила соседства. Малину могут угнетать следующие растения: жасмин, бузина, облепиха. Не уживутся кусты рядом и с земляникой, голубикой, клубникой.

Вам также может быть интересно:

огород малина интересные новости
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

17:40

"Получила самые тяжелые ранения": от российской ракеты умерла спикер ГСЧС Евгения Дудка

17:26

Будут радовать глаз весь сезон: какие цветы цветут всё лето и до поздней осениВидео

17:21

Что делать с малиной в марте: как подготовить кусты, чтобы крупно уродилиВидео

17:05

Состоялся большой обмен: Украина вернула домой 130 защитников из российского пленаВидео

17:01

Делали "хлопки" в РФ: в Киеве попрощались с четырьмя воинами, которые погибли в Брянской областиВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

16:41

"С ног на голову": шоу Victoria`s Secret возвращается после 4-летней паузы в новом видеВидео

16:40

Пора весеннего авитаминоза: как помочь организму справиться с недугомВидео

16:34

"Это был большой риск": Кирилл Буданов лично пошел на штурм позиций оккупантовВидео

16:13

Бывшая Кличко призналась в операции по уменьшению груди

Реклама
16:13

ВСУ выбивают оккупантов дальнобойными ударами: эксперт назвал направление

16:03

У Зеленского впервые отреагировали на неадекватную истерику ЛукашенкоВидео

16:02

Блогерша-запроданка Стужук родила в воде четвертого ребенка

15:55

Какую ошибку совершают хозяйки при добавлении чеснока в плов: трюки, которые обречены на провалВидео

15:46

Кравец рассказала, как в дом ее дочери прилетела российская ракета

15:45

Шойгу назвал новую задачу оккупантов "после захвата Бахмута": раскатал губу еще большеВидео

15:39

Звезда "Игры престолов" тайно вышла замуж - жениха она встретила благодаря Захеру-Мазоху

15:13

Комплексы ПВО Patriot в Украину пока не прибыли - спикер Воздушных сил ИгнатВидео

15:00

Тоня Матвиенко поделилась радостной новостьюВидео

14:59

Зачем добавлять соду при варке картофеля: простой секрет, который сделает блюдо божественно вкусным

14:56

Расстрел украинского военного: у погибшего героя осталось 5 детей - СМИВидео

Реклама
14:45

"Трусливая девочка": Соловьев поглумился над Гиркиным из-за разборок с Пригожиным

14:34

В 9 лет можно на пенсию: сколько живут собаки по человеческим меркамВидео

14:34

Как омолодить старую яблоню: простая схема, которая даст дачникам хороший урожай

14:33

Чем полезны яйца для человека и как они могут навредить: интересные фактыВидео

14:28

Друг Владимира Остапчука раскрыл подробности развода ведущего с Кристиной ГорнякВидео

14:26

Самый пышный и вкусный омлет в мире: необыкновенный рецепт из 3 ингредиентовВидео

13:46

Почему 8 марта нельзя одевать старую одежду: приметы и что нельзя делатьВидео

13:38

"Вертится, как уж на сковородке": приятель Пугачевой вскрыл причину продажности КиркороваВидео

13:36

Лукашенко распетушился: оскорбил Зеленского и наплел белиберды насчет взрывов в Мачулищах

13:13

"Путин не сумасшедший": Познер впервые высказался о войне в УкраинеВидео

13:04

Когда начинать готовить картофель к посадке: правила посадки картошки весной

12:49

Российскому актеру Назарову, открыто осудившего войну, угрожают переломать череп

12:47

Голос країни объявляет кастинг нового, особенного сезона главного музыкального проектаВидео

12:45

В Генштабе назвали имя бойца ВСУ, расстрелянного россиянами за фразу "Слава Украине"

12:45

Еще одна причина, почему нам очень выгодно ликвидировать Приднестровьемнение

12:27

"Прилеты будут очень сильные": таролог назвал город, который враг будет обстреливать в мартеВидео

12:09

Пока мама прикрывает спину: молчунья Тоня Паперная разгуливает по московским премьерам

12:06

Ургант показал редкое фото своей жены и трогательно признался ей в любвиВидео

12:03

В Украину перебросили первые комплексы ПВО Patriot: в Польше раскрыли детали

12:00

Пригожин из-за гигантских потерь начал брать в "вагнеровцы" пациентов психбольницВидео

Реклама
11:53

Весь мир наслаждался, а в СССР только завидовали: почему в Советском Союзе не было бананов

11:51

Гороскоп на завтра 8 марта 2023: Водолеям – изменения, Скорпионам - предложенияВидео

11:49

Как почистить много грецких орехов за секунды: лайфхак, который действительно работаетВидео

11:26

Десятки невероятно дорогих авто: Кадыров срочно женил своего 17-летнего наследникаВидео

10:22

"Наступает критический момент": Пекин внезапно захотел "мирных переговоров" по Украине

10:16

Украинцы предложили десятки тысяч долларов за имя врага, расстрелявшего бойца ВСУ за "Слава Украине"

10:06

От кофе может стать хуже: кардиолог рассказала, можно ли пить напиток при проблемах с давлениемВидео

10:00

Без Путина пирамида власти в РФ не выживет, России грозят распад и гражданские войны - БоровойЭксклюзив

09:22

Украинская народная песня "разрывает" TikTok: "Парова машина" стала настоящим хитомВидео

09:22

Оккупанты расстреляли за "Слава Украине": украинка узнала погибшего брата – СМИ

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода веснаМагнитная буря
Рецепты
Простые блюдаРецепты на Пасху 2023ЗакускиКонсервация на зиму
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюрЖенские стрижки
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять