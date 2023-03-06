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Плоды как пять копеек: чем подкормить смородину, чтобы ягоды были крупнее

6 марта 2023, 19:08
Смородина - одна из любимых ягод большинства украинцев. Ей, как и другим ягодным кустам - необходим особенный уход.
Чем подкормить черную смородину, чтобы ягоды были крупнее
Чем подкормить черную смородину, чтобы ягоды были крупнее / Фото pixabay.com ​

В Украине уже весна, а значит - садоводы готовятся к активным работам и кусты ягод не останутся без внимания. Сегодня мы расскажем как ухаживать за смородиной, чтобы кусты порадовали урожаем.

Как ухаживать за смородиной чтобы получить хороший урожай - уход после зимы

Для начала поговорим о том, как ухаживать за смородиной, чтобы она радовала своих владельцев. После того, ка зима ушла - необходимо в первую очередь снять зимние укрытия и обрезать кусты после зимовки. После этого можно приступить к обработке кустов от вредителей и поливу кустов. Затем дело подойдет к удобрению, о котором подробнее мы расскажем далее. После всех проделанных работ нужно прополоть почву от сорняков, чтобы они не мешали смородине.

Какую подкормку любит смородина - чем порадовать куст

Смородина - довольно интересное растение, потому и вид удобрений для нее - интересный. Помимо привычных минеральных удобрений можно также использовать пивные дрожжи.

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Используйте 10 литров воды, в которых растворите 500 грамм дрожжей и 50 грамм сахара. Полученную смесь необходимо настоять около 2 дней а затем вливают в почву около растения. Важно, чтобы земля была рыхлой, так состав быстрее проникнет к корням растения.

Чем подкормить смородину чтобы ягоды были крупнее - ещё один вид удобрения

Помимо прочего, садоводы утверждают, что на рост ягод можно повлиять с помощью удобрения, а именно - с помощью сухарей из ржаного хлеба. Опытные профессионалы говорят, что ягоды вырастают больше, а урожай гуще, если применить удобрение такого состава: наполняем емкость с 10 литрами воды сухарями из ржаного хлеба на 1/3. Как только начинается брожение - удобряем кусты.

Когда удобрять смородину весной - наилучший момент

С удобрениями разобрались. Теперь время подойти к решению того, когда лучше удобрять смородину. Согласно мнению экспертов ответ на этот вопрос достаточно прост.

Садоводы утверждают, что любые удобрения можно отправлять в почву к кустам смородины тогда, когда на растении начинают набухать почки. А значит - как только кусты явно заявят о том, что листва вот-вот распустится.

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