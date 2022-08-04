Что нельзя делать по отношению к ребенку: топ-10 судьбоносных ошибок

Здоровые отношения между родителями и детьми требуют особого времени / Pixabay

Родители обычно сосредотачиваются на том, что им нужно делать, чтобы вырастить здоровых детей, но они часто упускают из виду то, что нельзя делать при детях.

Итак, если вы любите своих детей и хотите помочь им вырасти стабильными, вдумчивыми, продуктивными и любящими взрослыми, задайте себе вопрос: что нельзя делать в семье. Если у вас не нашлись правильные ответы, то вот 10 вещей, которых вам следует избегать.

1. Игнорировать их мозг

Их мозг контролирует все, что они делают — то, как они думают, ведут себя и относятся к другим. Когда их мозг работает правильно, они развиваются правильно, но когда их мозг работает с нарушениями, у них возникают проблемы в жизни. И если у них проблемы в жизни, то проблемы возникают у вас. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок был лучшим, вы должны научить его заботиться о своем мозге.

2. Редко проводить с ними время

Здоровые отношения между родителями и детьми требуют особого времени, которое они проводят вместе. Одна из самых эффективных вещей, которые вы можете сделать, — это проводить с ребенком не менее 20 минут в день, чтобы слушать и делать то, что он хочет (в пределах разумного). Отключите звук в телефоне, чтобы вы могли на 100% уделить внимание своему ребенку. Исследования показали, что, когда родители постоянно отвлекаются на свои устройства, дети могут плохо себя вести, чтобы привлечь их внимание.

3. Не слушать

Когда ваши дети пытаются поговорить с вами, не перебивайте их. Научитесь быть активным слушателем. Позвольте им сказать то, что им нужно, а затем повторите то, что вы услышали, чтобы они знали, что вы слушаете.

4. Окорблять

Не говорите своему ребенку: "Ты избалованный ребенок" или что он глупый, когда он совершил ошибку или сделал что-то не так. Это не способствует их развитию. Они усвоят эти негативные имена и начнут им верить, что может отрицательно сказаться на их самооценке.

5. Не быть чрезмерно снисходительным

Если вы позволите своим детям делать все, что они хотят, это может сделать их "счастливыми" в данный момент, но в долгосрочной перспективе это может навредить. Детям нужны четкие границы, чтобы помочь им понять, что хорошо, а что нет. Сделайте это, будучи твердым, но добрым. Дети, у которых больше всего психологических проблем, обычно имеют родителей, которые не устанавливают для них границ.

6. Не контролировать их

Лобные доли мозга, которые участвуют в планировании, суждениях и контроле импульсов, полностью не развиваются примерно до 25 лет. Поэтому вам нужно действовать как лобные доли ваших детей, пока они не разовьются. Это означает, что нужно следить за тем, чем занимаются ваши дети и с кем, и помогать им принимать правильные решения.

7. Не показывать на собственном примере

Если вы плохой образец для подражания, ваши дети поймут это и последуют вашему примеру. Если вы говорите "ешьте овощи", но постоянно перекусываете конфетами или картофельными чипсами, они, скорее всего, выберут продукты, которые вы едите, как они видят.

8. Не замечайте только то, что они делают неправильно

Дети хотят внимания своих родителей, но многие получают его только тогда, когда они сделали что-то не так, чем усиливает негативное поведение. Вместо этого замечайте, когда ваши дети делают то, что вам нравится — убирают свою комнату, заканчивают домашнюю работу или чистят зубы, — и хвалите их за позитивное поведение.

9. Не игнорируйте их проблемы с психическим здоровьем

В среднем проходит 11 лет с момента, когда у ребенка начинают проявляться симптомы психического расстройства, до момента, когда он приходит на первую психиатрическую экспертизу. Тем временем дети с невылеченными симптомами СДВ/СДВГ, тревогой, депрессией, биполярным расстройством или другими проблемами могут бороться за успехи в школе, в дружбе и в жизни.

10. Не игнорируйте собственное психическое здоровье

Если вы страдаете от каких-либо проблем с психическим здоровьем, это может опустошить ваших детей. Помните поговорку: "Сначала наденьте собственную кислородную маску". Вы должны заботиться о себе и быть лучшей версией себя, чтобы вы также могли быть лучшим родителем для них.

Что категорически нельзя делать с младенцем

Младенчество - очень нежный и опасный возраст. Поэтому с такими маленькими детьми нужно быть в повышенной готовности. Вот несколько вещей, которых нужно избегать, чтобы сберечь здоровье и жизнь неокрепшему малышу.

Сон на животе : Сон на животе может быть опасным и вызвать удушение. Такое положение, в том числе, повышает риски Синдрома внезапной младенческой смерти.

: Сон на животе может быть опасным и вызвать удушение. Такое положение, в том числе, повышает риски Синдрома внезапной младенческой смерти. Поцелуи: Не позволяйте в первые месяцы целовать вашего малыша посторонним. Его неокрепшая иммунная система может не справиться с некоторыми инфециями, которые переносят взрослые.

Не позволяйте в первые месяцы целовать вашего малыша посторонним. Его неокрепшая иммунная система может не справиться с некоторыми инфециями, которые переносят взрослые. Не перегревайте: Нельзя надевать на ребенка большое количество одежды. Достаточно смотреть по погоде и ориентироваться по собственным ощущеним плюс один слой одежды. Но не более.

Нельзя надевать на ребенка большое количество одежды. Достаточно смотреть по погоде и ориентироваться по собственным ощущеним плюс один слой одежды. Но не более. Не оставляйте одного: Кроме опасности поперхнуться, оставшись на едине, малыш может испугаться.

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Никогда не наказывайте и не применяйте силу к ребенку первого года жизни. Не давайте коровье молоко: Коровье молоко не предназначено для ребенка. Оно может вызвать тяжелые и серьезные последствия для ребенка.

Напомним,