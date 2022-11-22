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Что делать, если масло сильно брызгает: простая хитрость, которая избавит от грязи и ожогов

22 ноября 2022, 10:30

Опытные хозяйки прибегают к нескольким проверенным хитростям, которые помогут забыть о брызгах со сковороды.

Сковорода, масло
Чтобы масло не брызгало, нужно насыпать соль в сковороду / Фото pixabay.com

Всем знакома ситуация, когда при жарке масло брызгает на сковородке, в результате приходится не только отмывать плиту, но еще и есть риск получить ожоги на руках. Что же добавить в растительное масло, чтобы оно не брызгало?

Масло стреляет на сковородке чаще всего из-за остатков воды на поверхности жарочной посуды. Дело в том, что вода и масло не смешиваются. Когда вода нагревается и испаряется, она и провоцирует масляные брызги. Таким образом, чтобы масло не брызгало, нужно насухо вытереть сковороду перед жаркой.

Вторая причина "масляной канонады" - слишком много влаги в мясе, рыбе или картошке, которую вы решили пожарить. Чтобы решить эту проблему, нужно промокнуть продукты сухими салфетками.

Что делать если масло сильно брызгает

Жарить на сухой поверхности.

Нагревать масло на слабом, а не на сильном огне.

Чтобы брызги остались внутри и не разлетелись по кухне, сковородку желательно закрыть крышкой. Постепенно вода испарится, и масло перестанет стрелять.

Чтобы масло не разлеталось, на разогреваемую сковороду добавьте немного поваренной соли. Соль нужно распределить по всей готовочной поверхности, после чего можно лить подсолнечное масло.

Также можно использовать такой кухонный аксессуар как сетка от брызг масла. Стоит она недорого, но отлично защитит плиту, стены и потолок от летящего жира.

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