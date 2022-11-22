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Почему не стоит выливать кипяток в раковину: отличный совет для всех хозяек

22 ноября 2022, 01:15

Главред собрал для вас полезную информацию, почему нельзя выливать кипяток в раковину, и как с ним можно поступить.

кипяток, раковина
Трубы могут протекать от кипятка / ua.depositphotos.com

Часто бывает так, что готовя макароны или картофельное пюре, мы спешно выливаем кипяток в раковину. Но этого ни в коем случае нельзя делать, ведь это может стать причиной того, что сантехнические трубы под раковиной станут протекать. Главред собрал для вас полезную информацию, почему нельзя выливать кипяток в раковину, и как с ним можно поступить.

Почему трубы могут протекать от кипятка?

Дело в том, что сантехнические трубы изготавливают из пластика, а этот материал не устойчив к высоким температурам. Под действием очень горячей воды труба может размякнуть, что приведет к ее протеканию.

Поэтому, выливая кипяток в раковину, вы можете намного сократить срок эксплуатации пластиковой трубы. В результате, вы получите постоянную влажность под раковиной. Поэтому придется заменять сантехническую трубу на новую.

Что делать с кипятком?

Конечно, никто не захочет ждать, пока кипяток остынет и уже потом выливать его. Здесь вам поможет простой и действенный лайфхак, с помощью которого пластиковые трубы останутся целыми, а кипяток будет утилизирован.

Все очень просто. Перед тем, как выливать кипяток в раковину, откройте кран с холодной водой и начинайте параллельно сливать кипяток. В результате сантехнические трубы не повредятся и вам не придется в скором будущем заменять их.

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