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Что будет с телом, если постоянно есть груши - комментарий диетолога

30 декабря 2021, 23:06
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По словам известного диетолога Людмилы Микитюк, в груше содержится много арбутина — вещества, которое обладает антибактериальными свойствами.

Груша
Груша / ua.depositphotos.com

Употребление как минимум одной груши в день способно заметно изменить работу организма. Об этом известный диетолог Людмила Микитюк рассказала в комментарии РИА Новости.

Она особо отметила, что фрукт содержит до 20 процентов дневной нормы клетчатки, которая крайне благотворно влияет на пищеварительную систему. Кроме того, она способна связывать жирные кислоты, тем самым снижая уровень холестерина.

"Особенно полезна кожица груши — в ней есть полезные для сердца и сосудов флаваноиды, которые снижают ломкость капилляров, делают красные клетки крови более эластичными", — заявила Микитюк.

Также она сообщает, что в груше содержится арбутин — вещество, которое обладает антибактериальными свойствами.

"Совместно с мочегонным действием груши благодаря обилию калия арбутин помогает бороться с инфекциями мочеполовых путей", — отметила Микитюк.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые выяснили, чем именно опасно для здоровья одиночество. Всего в исследования международной группы ученых участвовали 470 тысяч человек.

До того медики утверждали, что дозированное употребление спиртных напитков улучшает метаболизм глюкозы и жиров, а также снижает уровень инсулина.

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фрукты организм груша
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