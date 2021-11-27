Что будет с телом, если каждый день есть лимон - пояснение диетолога / ua.depositphotos.com

У лимона есть многогранные полезные свойства. Но при определенных особенностях организма употребление такого фрукта недопустимо. Об этом известный диетолог Александра Лапина рассказала в комментарии РИА Новости.

"Лимон улучшает пищеварение, пробуждает аппетит, уменьшает количество холестерина в крови, облегчает спазмы и даже препятствует образованию раковых опухолей. Лимон в большинстве случаев используется для борьбы с простудой и кашлем. Также он является противовирусным и антибактериальным продуктом", — говорит она.

Однако Лапина отметила, что употреблять лимон можно далеко не всем. Он является аллергеном (это стоит помнить тем, у кого есть аллергия на цитрусовые). Также стоит отказаться от лимона при заболевании почек, а также при проблемах с желудочно-кишечным трактом.

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