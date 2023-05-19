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Что будет с организмом, если отказаться от сахара

Сергей Кущ
19 мая 2023, 13:14 обновлено 19 мая, 13:14
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При низком уровне сахара в крови человек чувствует усталость, становится заторможенным и даже может потерять сознание, так что не стоит переусердствовать.
Что будет, если отказаться от сахара
Что будет, если отказаться от сахара / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Сахар - самая популярная пищевая добавка в продуктах питания, и избежать его трудно. Большинство из нас зависимы от сахара, независимо от того, осознаем мы это или нет.

Если вы все таки решитесь избавиться от сахара в своем рационе, то изменения в организме не заставят себя ждать.

Польза для мозга

Как только вы перестанете есть сахар, вы увидите, насколько более сосредоточенным и ясным станет ваш ум. Здоровье мозга саботируется, когда вы пристрастились к сахару, а затем действуете в соответствии со своей зависимостью.

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Исследование 2014 года, опубликованное в журнале Nutritional Neuroscience, объясняет, как диета с высоким содержанием фруктозы вызывает инсулинорезистентность гиппокампа, а также усугубляет дефицит памяти.

Другое исследование, опубликованное в журнале Molecular Neurobiology, обнаружило связь между потреблением сахара и негативными изменениями в лобной коре головного мозга - изменениями, связанными с дополнительными когнитивными проблемами.

Вы сбросите вес

Очевидно, что каждый раз, когда вы едите пищу с сахаром, вы съедаете больше пустых калорий, и, конечно, это способствует увеличению веса. Однако, когда мы говорим о сахаре, наборе веса и ожирении, в действие вступают более мощные механизмы. Употребление сахара разрушает гормоны, отвечающие за поддержание здорового веса, а также те, которые способствуют здоровой потере веса.

Сахар также влияет на ту часть мозга, которая контролирует аппетит. Диета с высоким содержанием сахара заставляет ваш мозг думать, что он все еще голоден, в то время как на самом деле нет никакой необходимости продолжать есть.

Когда вы перестаете есть сахар, похудеть становится намного легче.

Вы будете чувствовать себя легче и счастливее

Конечно, съев любимый торт или мороженое, вы можете почувствовать себя лучше в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной перспективе ваше психическое здоровье может пострадать. Знаете ли вы, что переедание сахара связано с депрессией? Основное хроническое воспаление, возникающее при употреблении большого количества сахара, негативно влияет на работу мозга - одна из причин, по которой мы становимся синими от избытка сладкого.

Исследование 2015 года, опубликованное в журнале American Journal of Clinical Nutrition, показало, что женщины, которые ели сладкие продукты с высоким гликемическим индексом, увеличивали риск развития депрессии.

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