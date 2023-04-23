Зачем в сало добавляют сахар: о хитром фокусе знают лишь единицы

Для подавляющего большинства вкус сала с самого детства ассоциируется с соленым привкусом. И это не удивительно, ведь такой продукт наиболее широко распространен и стал уже традиционным.
Однако существуют и другие способы маринада сала, зачастую самые неожиданные. Сухой посол сала с сахаром – один из самых необычных и интересных способов приготовления всеми любимого "деликатеса".
В чем особенность сала с сахаром
Обратим внимание, что использование сахара в маринаде может придать салу неожиданный и необычный вкус. Добавление сахара делает сало мягким и нежным. Вместе с тем сахар не убирает до конца обычный привкус сала, поэтому такой способ маринада может понравиться тем, кто не переносит соленого. Добавим, что тонкую пикантность салу с сахаром может также придать добавление в маринад чеснока.
Для чего при засолке сала добавляют сахар
Многим может показаться странной идея добавлять сахар в маринад вместе с салом. Однако в этом есть простой смысл. Вы можете почувствовать результат, если попробуете такой необычный способ маринования сала. И этот способ особенно будет полезен людям, которым не рекомендована жесткая пища. Ведь в рассоле с добавлением сахара сало становиться нежным и мягким.
Что дает сахар в засолке
Не стоит забывать, что сахар является выразительной вкусовой добавкой, поэтому не стоит добавлять его слишком много в рассол. Опытным путем доказано, что количество сахара, добавляемого в маринад, не должно превышать 1—1,5% от веса основного продукта. К тому же, сахар в маринаде способствует формированию специфической микрофлоры, а также из-за него возрастает осмотическое давление рассола, при этом упорядочивается концентрация ионов водорода.
Как солить сало с сахаром
Порядок действий:
- Разрежьте выбранный кусок сала на части не более 10 см;
- Подготовленные кусочки обваляйте в сахаре и спрячьте в специальную посуду (пищевой контейнер);
- В результате сахар избавит сало от лишней жидкости и придаст кусочкам более нежный вкус.
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