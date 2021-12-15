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Что будет с организмом, если не есть сахар две недели - ответ невролога

15 декабря 2021, 11:07

Простые углеводы – это яд для мозга. Когда он привыкает постоянно питаться сахаром в избытке, то становится ленивым.

сахар
Суточная норма сахара содержится в половине банана / 1zoom.ru

Сахар - "сладкая смерть", и отчасти это правда, ведь если превышать ежедневную норму употребления этого продукта, то можно получить ряд серьезных проблем со здоровьем. Невролог Дерья Улудюз посоветовала воздержаться от сахара хотя бы на две недели, чтобы почувствовать заметное улучшение самочувствия.

Сколько сахара можно есть в день

Врачи-диетологи рекомендуют здоровым людям ограничивать употребление сахара. Можно употреблять не больше 25-30 грамм в сутки, но мы едим его гораздо больше.

Дерья Улудюз сказала в интервью турецкой газете Sözcü, что суточная норма сахара содержится, например, в половине банана.

Сахар - вред

Эксперт утверждает, что после сладкого усиливается чувство усталости, поскольку при чрезмерном употреблении сахара гормоны эндорфин и серотонин вырабатываются меньше.

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Сахар вызывает преждевременное старение и потускнение кожи, а также образование большего количества угрей. У мужчин повышение инсулина приводит к снижению тестостерона.

Кроме того, избыточное потребление сахара вызывает образование бляшек на стенках кровеносных сосудов и приводит к боли в суставах.

"Простые углеводы – это яд для мозга. Когда он привыкает постоянно питаться сахаром "в избытке", он становится ленивым, потому что использует единственный источник энергии", – сказала невролог.

Специалист советует есть какой-либо десерт вместе с источниками белка, такими как йогурт, молоко или миндаль, фундук.

"Таким образом вы предотвратите сначала внезапный скачок уровня сахара в крови, а затем выработку инсулина в большом количестве", - отметила она.

Что будет, если не есть сахар 14 дней

  • тяга к сладкому пройдет, вы дольше будете чувствовать сытость;
  • ваша кожа засияет;
  • вы станете более энергичными;
  • снизится риск воспаления сосудов;
  • повысится концентрация внимания.

Как сообщал Главред, врач-диетолог Альбина Комиссарова считает, что на самом деле тяга к сладкому – это не зависимость и не болезнь, а привычка, у которой всегда есть причины. И если их найти, то от чрезмерной любви к сладостям можно избавиться. Эксперт объяснила, как это сделать.

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здоровье сахар диетолог
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