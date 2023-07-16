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Что будет, если в бачок унитаза залить уксус - люди так делают регулярно

Сергей Кущ
16 июля 2023, 02:02
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Мы расскажем, сколько уксуса надо налить в бачок унитаза, чтобы получить невероятный эффект.
Зачем заливают уксус в бачок унитаза
Зачем заливают уксус в бачок унитаза / Фото: скриншот YouTube

Вы наверняка слышали о том, что многие люди используют уксус для поддержания чистоты в своих домах. Многих людей интересует вопрос: можно ли налить уксус в унитаз?

Мы расскажем вам, почему хозяйки регулярно заливают уксус в бачок унитаза и как это сделать правильно.

Несмотря на то, что многие из нас обращают внимание на чистоту унитаза, мы часто забываем о том, что и сам ершик нуждается в регулярном уходе. Поэтому вам будет интересно узнать, как чистить, когда менять и зачем нужен уксус: как поддерживать ершик в чистоте.

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Для чего уксус в бачок унитаза?

Добавление уксуса в бачок унитаза имеет несколько преимуществ:

  • Уксус является естественным дезинфицирующим средством, которое может убить бактерии и предотвратить накопление неприятных запахов.
  • Он помогает удалять накипь и известковые отложения, поддерживая бачок унитаза в чистоте и хорошем состоянии.
  • Уксус также может помочь в борьбе с проблемами с проточностью воды, предотвращая образование отложений в трубах.

Сколько уксуса надо налить в бачок унитаза?

  • Измерьте примерно полстакана уксуса (около 120 мл) и налейте его непосредственно в бачок унитаза.
  • Позвольте уксусу оставаться в бачке в течение нескольких часов или лучше всего на всю ночь.
  • После этого просто смывайте унитаз, как обычно.

Сколько уксуса лить в бачок унитаза, если проблема серьезная?

Обычно, достаточно налить примерно полстакана уксуса, но если у вас есть особые проблемы с запахами или накипью, вы можете увеличить количество уксуса до полного стакана (240 мл).

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