Как чистить, когда менять и зачем нужен уксус: как поддерживать ершик в чистоте

Регулярная дезинфекция, ежедневная чистка и своевременная замена являются ключевыми факторами для поддержания гигиены и чистоты ершика.

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Эффективные способы дезинфекции и ухода за ершиком для унитаза / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Ершик для унитаза – один из самых важных аксессуаров в ванной комнате, который требует регулярного ухода и дезинфекции. Несмотря на то, что многие из нас обращают внимание на чистоту унитаза, мы часто забываем о том, что и сам ершик нуждается в регулярном уходе.

Мы расскажем, как правильно дезинфицировать ершик, что делать с грязным ершиком, как часто менять и как содержать его в чистоте.

Регулярная дезинфекция

Для дезинфекции ершика рекомендуется использовать хлорсодержащее средство или специальный антисептик для унитаза. Заполните ведро теплой водой и добавьте указанное количество антисептика. Погрузите ершик в раствор на несколько минут, затем тщательно промойте его под струей воды. После дезинфекции ершик должен быть полностью высушен перед использованием.

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Регулярная замена

Хотя ершики для унитаза имеют длительный срок службы, они все же требуют периодической замены. Рекомендуется менять ершик каждые 3-6 месяцев или при видимых признаках износа. Это гарантирует эффективную работу и предотвращает распространение бактерий.

Ежедневная чистка

Помимо регулярной дезинфекции, рекомендуется проводить ежедневную чистку ершика. После использования ополосните его под проточной водой, удаляя остатки грязи и мочевины. Затем выжмите лишнюю воду и поставьте ершик в хорошо проветриваемом месте для высыхания.

Дополнительные средства для чистоты

Для поддержания чистоты и свежести ершика вы можете добавить немного уксуса или хлорного раствора в хранилище для жидкости внутри ершика. Это поможет убить бактерии и предотвратить неприятные запахи.

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