Чрезвычайно сложная оптическая иллюзия: нужно найти воробья на картинке

Птичку заметят лишь те, кто обладает необычайной внимательностью и наблюдательностью. Это не так просто, как может показаться на первый взгляд.

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Нужно найти воробья на картинке/ ua.depositphotos.com, Fresherslive

Разгадывание головоломок и оптических иллюзий может значительно улучшить умственные способности и повысить внимательность к деталям. А если выполнять такие задачи ежедневно по крайней мере по 5-10 минут, результат не заставит себя долго ждать. Следующая оптическая иллюзия способна кого угодно загнать в тупик, ведь нужно будет найти воробья, который спрятался на картинке.

Время выполнения задания ограничено – на это дается всего 12 секунд, пишет Fresherslive. Если вы готовы бросить себе вызов, тогда соберите воедино всю свою внимательность и приготовьтесь столкнуться с трудностями.

На черно-белом фото мы видим высокое здание. Часть фотографии справа и слева занимают ветви деревьев. На первый взгляд от изображения веет атмосферой одиночества – мы не видим на нем ни людей, ни животных. Но это только на первый взгляд, ведь на фото всё-таки присутствует живое существо – где-то там спрятался воробей.

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Найти птичку смогут только те, кто имеет острый взгляд и незаурядную усидчивость и наблюдательность.

Попробуйте сосредоточиться на выполнении задания, не отвлекаться ни на что другое и уложиться в предложенное время. Но если не получается найти птицу за 12 секунд – не расстраивайтесь, а просто дайте себе больше времени.

Нужно найти воробья на картинке/ Fresherslive

Если у вас не получается быстро найти воробья, даем небольшую подсказку – обратите внимание на ветви дерева ближе к левому верхнему углу.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Воробей хорошо спрятался/ Fresherslive

Ранее мы рассказывали о оптической иллюзии, в которой надо найти друга для слона. На картинке со слоном где-то спряталось второе животное, которое почти невозможно увидеть. Заметить его смогут лишь самые внимательные.

Напомним, ранее мы рассказывали о сказочной оптической иллюзии для самых умных, в которой нужно найти птичку за 15 секунд. Разобраться с загадочным рисунком будет непросто. Птичка спряталась в таком месте, где заметить ее смогут только настоящие гении.

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