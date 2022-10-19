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Чистота и никаких запахов: как правильно мыть морозильную камеру

19 октября 2022, 11:48

Главред разбирался, как отмыть морозилку быстро и качественно.

Морозилка
Как правильно мыть морозилку / скриншот YouTube

Многие считают, что мыть морозилку не нужно, но ошибаются. Если в квартире или доме не было частых и продолжительных отключений электроэнергии или вы не живете в зоне повышенной влажности, то морозильную камеру достаточно мыть и очищать раз в год.

Главред разбирался, как это сделать быстро и качественно.

Как очистить морозильную камеру

  1. Отключите от электропитания и никогда не мойте и не очищайте работающую морозилку, так вы можете испортить прибор.
  2. Чтобы продукты не разморозились и не потекли, положите их в любой контейнер: коробку, раковину или пластиковый бельевой таз, простелив дно газетами. Продукты, которые размораживаются быстрее, например, мороженое, лучше убрать в сумку-холодильник, положив охлаждающий элемент (или дать съесть мужу и детям).
  3. Возьмите салфетку из микроволокна и протрите полки и внутреннюю часть морозильной камеры. Если она сильно загрязнена, приготовьте раствор из 1 ст ложки соды и 500 мл теплой воды (можно добавить и средства для мытья посуды).
  4. Не используйте для морозильной камеры абразивные чистящие средства, концентрированные моющие средства, отбеливатели или масляные очистители, так как это может привести к повреждению поверхности.
  5. Раз в полгода обязательно пылесосьте заднюю стенку холодильника с помощью узкой насадки. Если теплообменник забивается пылью, он начинает плохо "скидывать" тепловую энергию, из-за чего холодильник может испортиться раньше времени.
  6. Не забудьте проверить прокладку дверцы. Ее тоже необходимо мыть примерно раз в 6 месяцев тряпочкой, смоченной в мыльном растворе или старой зубной щеткой.

Как отмыть морозилку от неприятного запаха

Продукты имеют особенность портиться - раньше или позже, однако, срок их годности ограничен и со временем истекает. Тем более в морозилке.

Для избавления от неприятного запаха морозильную камеру можно вымыть обычной каменной солью с водой в пропорции 2 к 1 . Для дополнительной дезинфекции приготовьте смесь нашатырного спирта из расчета 1 к 1.

Затем протрите моющим средством для посуды, предварительно разбавив его водой в пропорции 1 столовая ложка на 1 л. Если у вас нет нашатырного спирта можете воспользоваться несколькими альтернативными средствами, что разбавляются в том же соотношении с водой. Это аммиак, уксус 9% либо перекись водорода.

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Автор: Сергей Кущ
холодильник лайфхак интересные новости
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