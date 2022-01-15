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Чистота и блеск: как правильно мыть и ухаживать за посудой из стекла

15 января 2022, 05:02
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В этом деле существует немало тонкостей.

Как правильно мыть и ухаживать за посудой из стекла / pixabay

Стеклянная посуда довольно привередливая - даже во время хранения на них скапливается пыль, оседает жир, появляется желтый налет. В результате перед подачей на стол предметам требуется серьезная чистка.

Главред разбирался, как и чем ее необходимо чистить и что делать для избежания загрязнения.

Как мыть посуду из стекла

Универсальным моющим средством здесь может стать обычное мыло. Замочите обмылки в теплой воде до тех пор, пока они не размокнут. Добавьте в получившуюся массу несколько капель нашатыря, перемешайте и уложите все в капроновый чулок.

Если посуда стояла на хранении слишком долго, и на ее поверхности появились устойчивые пыльные пятна, справиться с ними поможет обыкновенный крахмал. Он окажет мягкое абразивное воздействие, менее вредное для стеклянной поверхности, чем чистка содой или спитым кофе. Нанесите немного крахмала на губку и потрите загрязнение.

Важно! Не пользуйтесь для мытья предметов из стекла проволочными мочалками и грубыми абразивами, они оставляют на поверхности стекла мелкие повреждения, из-за которых посуда может лопнуть в самый неподходящий момент.

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Также, прежде чем мыть стеклянные изделия, снимите с рук кольца и браслеты – они могут поцарапать стекло.

Читайте такжеКак и чем мыть натяжной потолок без разводов: советы от производителейЕсли поставленные друг в друга рюмки, стаканы или чашки слиплись, не пытайтесь разделить их силой, опустите нижний предмет в горячую воду, он слегка расширится и "отпустит" застрявшую в нем емкость.

Не стоит вытирать стеклянную посуду после мытья – оставьте ее сохнуть самостоятельно.

Ранее Главред рассказывал, как удалить налет и грязь с плитки: 3 народных способа, которые не подведут.

Автор: Сергей Кущ
viber
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