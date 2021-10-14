"Число инфарктов вырастет": врач объяснила опасность перевода часов на зимнее время

Перевод часов на зимнее время / pixabay

Украина в ночь с 30 на 31 октября в 2021 году перейдет на зимнее время. Врач кардиолог Людмила Васильева рассказала, чем грозит перевод часов для здоровья украинцев.

С ноября из-за перехода на зимнее время солнца станет еще меньше, отсюда нехватка витамина D, и повышение уровня гормона стресса – кортизола. А нарушение привычных биоритмов сказывается на самочувствии.

"Это может проявляться в нарушении сна, общей утомляемости, изменениях эмоционального состояния – например, повышенной раздражительности, сбоях в работе сердечно-сосудистой системы. Могут обостряться хронические заболевания, патологии суставов, проявления остеохондроза. "Добавляет" негативного действия ведь еще и понижение температуры на улице и в квартирах. Все это приводит к тому, что в этот период количество инфарктов увеличивается на 30-50%", - поясняет кардиолог Людмила Васильева, передает kp.ua.

Кардиолог отмечает, что чаще других от перевода часов страдают пациенты с сердечно-сосудистыми болезнями, количество вызовов скорой помощи по поводу их обострений в такие периоды существенно вырастает.

Как перевод часов влияет на здоровье детей и взрослых

По словам врача, люди жалуются на повышение давления, учащение приступов стенокардии, аритмии. Отдельная группа риска – маленькие дети и пожилые люди.

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Малышам не объяснишь, что поспать можно подольше, поэтому надо быть готовыми к капризам и недосыпу. Ранний подъем и позднее засыпание могут спровоцировать проблемы со сном и переутомление, так что лучше заранее и постепенно перестраивать режим.

Педиатры рекомендуют начать укладывать спать на 10-15 минут позже обычного, чтобы ребенок чуть подольше поспал утром, и каждый день увеличивать этот интервал, пока график не сместится.

"Если он все равно просыпается рано, не включайте свет и не начинайте привычный день, постарайтесь снова уложить ребенка. Несколько дней-максимум неделя, терпение и настойчивость – и приспособление к смене часов пройдет", - говорят специалисты.

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Пожилым людям, для которые переход на другое время является стрессом, врачи советуют не слишком обращать внимание на часы.

"Есть возможность дольше поспать – спите на здоровье по своим собственным биоритмам. Бессонница в пожилом возрасте обостряет имеющуюся "хронику" и вызывает тяжелые депрессии", - говорят медики.

Как пережить перевод часов на зимнее время

По мнению кардиолога Людмилы Васильевой, здоровому человеку на адаптацию нужно до трех дней, тем, у кого есть хронические заболевания, может понадобиться до двух недель для перестраивания режима.

Начинайте раньше ложиться спать хотя бы на 15-30 минут.

Больше гуляйте на улице.

Занимайтесь спортом.

Утром делайте зарядку.

Напомним, в Украине переход на зимнее время состоится в ночь на 31 октября в 4:00 по киевскому времени. Время переводится на час назад.