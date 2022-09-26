Четыре года удачи: 3 знака зодиака – в списке счастливчиков до 2026 года

Гороскоп на 2023 год - 3 знака вступят в период белой полосы на 4 года / ua.depositphotos.com/

Для трех представителей зодиакального круга следующие четыре года станут периодом, когда они могут добиться больших успехов, укрепить и приумножить финансовое благосостояние воплотить в жизнь давнюю мечту.

О том, что подавать на стол и в чем встретить наступающий год, чтобы привлечь удачу, читайте в материале: 2023 – год какого животного по восточному календарю: в чем встречать и что готовить.

Астрологи назвали три знака зодиака, для которых в следующие годы все сложится наилучшим образом. Они смогут достичь успехов во всех важных для них сферах жизни.

Повышение оклада и важная встреча

В период до июня 2023 года представители знака стихии земли смогут осуществить запланированное как в профессиональной, так и в личной жизни. До конца следующего года Тельцы могут рассчитывать на карьерные успехи и достижения, повышение заработной платы. Это поможет сделать накопления и укрепить свою финансовую подушку. С марта 2024 по апрель 2026 года в жизни Тельцов начинается период, когда они могут воплотить в жизнь самые смелые мечты. Повезет знакам и в любви. Вы сможете встретить человека, с которым захотите связать свою судьбу.

Профессиональные успехи

В начале 2023 года у Близнецов появляется возможность заняться интересным делом, которое поможет вам проявить свои сильные профессиональные стороны. Ваш фокус внимания будет направлен в большей мере на карьерные успехи, вы сможете добиться наивысших результатов и проявить свои таланты. Следующий год станет удачным и для любви. Шансы встретить свою вторую половинку повышаются в период с июня по октябрь.

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Серьезные повороты судьбы

В 2023 году с июля по октябрь расположение Юпитера в Тельце придаст Девам больше уверенности в собственных силах. С этим запалом перед вами будут открыты все двери. Ваши настойчивость и решительность до конца года принесут свои результаты. Вы будете наслаждаться своими достижениями. Девы смогут разобраться со своими чувствами и желаниями и открыть себе путь к новым здоровым отношениям. Возможны серьезные повороты в личной жизни – свадьба или рождение детей.

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