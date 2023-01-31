Чем вытирать пыль: 5 средств, которые помогут сохранить чистоту и наполнят воздух свежестью

Расскажем, как приготовить средства для протирания пыли в домашних условиях из подручных ингредиентов.

Каким средством лучше вытирать пыль / ua.depositphotos.com

Чистота – залог здоровья всех членов семьи, поэтому опытные хозяйки стараются навести чистоту в квартире и протереть пыль. В связи с этим вопрос, каким средством лучше вытирать пыль дома, не теряет актуальности. Именно в ней кроется опасность, поэтому магазины наперебой предлагают полироли и средства-антистатики. Им в противовес активно используются народные средства и даже выигрывают битву.

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Пыль в квартире: как правильно вытирать

После уборки все сверкает и блестит, но этот результат, к сожалению, недолговечен и появляется вопрос, как уменьшить количество пыли в квартире. Ответ на него кроется в способе уборки помещения.

Как известно, пыль оседает везде – на светильниках, на мебели, шкафах, полках и даже свисать с потолка. Все это нужно убрать в первую очередь. Отложения и залежи в потоке воздуха будут распространяться по квартире и эффект уборки быстро сойдет на нет. Поэтому уборку нужно начинать сверху – с очистки потолка, шкафов и полок, светильников. Когда это сделано, можно приступить к мебели. Не меньшей проблемой становятся труднодоступные углы, зоны под кроватями. Скопившаяся пыль может распространяться по всей квартире. В конце можно смело приступить к уборке пола.

Чем вытирать пыль: народные средства

На первый взгляд проблем с ликвидацией пыли не должно возникать, но практика показывает, что этот вид грязи способен смешиваться с жиром и влагой, что делает его твердым. Такие отложения невозможно стряхнуть влажной тряпкой и забыть, поэтому нужно знать, чем протирать, чтобы не было пыли.

Чем вытирать пыль в домашних условиях:

Приготовить раствор для вытирания загрязнений можно с помощью воды и эфирных масел. Для этого на пол-литра воды добавляют несколько капель лавандового или розового масла. Эти средства придадут нежный аромат и свежесть всем поверхностям. Лимонное средство поможет ликвидировать пыль и сделает мебель блестящей. Для этого нужно взять несколько долек лимона и залить их 6-7 чайными ложками постного масла. Состав должен настояться в течение 5-7 дней. После этого в смесь добавляется 200 мл кипятка. Когда раствор станет теплым, им можно протирать мебель. Для того, чтобы ликвидировать пыль со стекла и глянцевых поверхностей понадобиться водный раствор глицерина в соотношении 1:10. Он придаст блеск гладким и блестящим поверхностям. Еще одним ароматным раствором является средство, приготовленное на стакане с холодной водой, в который вливают 50-70 мл 9%-ного уксуса, 2 ч. л. оливкового масла и несколько капель ароматного масла. Это средство ответит на вопрос, чем вытирать пыль, чтобы она меньше садилась на горизонтальные поверхности. Нужно смешать кондиционер для белья, шампунь и воду в небольших равных количествах.

Благодаря этим средствам в квартире не просто будет все сиять чистотой, но и воздух станет свежим.

Как правильно убирать пыль: салфетки, тряпки и губки

В первую очередь стоит сказать, что нельзя вытирать пыль мокрой тряпкой, не предназначенной для этого. Ответом на вопрос, почему нельзя вытирать пыль мокрой тряпкой, будут микрочастички влаги, которые захватывают частички пыли и разлетаются по комнате, попадая в легкие людей и снова оседая на поверхностях. Отличной заменой будут салфетки из микрофибры. В совокупности со средством от пыли для мебели она поможет избавиться от загрязнений на любых поверхностях в квартире.

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