glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Чем вытирать пыль: 5 средств, которые помогут сохранить чистоту и наполнят воздух свежестью

31 января 2023, 21:15
Расскажем, как приготовить средства для протирания пыли в домашних условиях из подручных ингредиентов.
Каким средством лучше вытирать пыль
Каким средством лучше вытирать пыль / ua.depositphotos.com

Чистота – залог здоровья всех членов семьи, поэтому опытные хозяйки стараются навести чистоту в квартире и протереть пыль. В связи с этим вопрос, каким средством лучше вытирать пыль дома, не теряет актуальности. Именно в ней кроется опасность, поэтому магазины наперебой предлагают полироли и средства-антистатики. Им в противовес активно используются народные средства и даже выигрывают битву.

Главред расскажет, как отчистить и отстирать пятна с любимой скатерти "Как убрать пятна со скатерти: простые и доступные способы от опытных хозяек".

Пыль в квартире: как правильно вытирать

После уборки все сверкает и блестит, но этот результат, к сожалению, недолговечен и появляется вопрос, как уменьшить количество пыли в квартире. Ответ на него кроется в способе уборки помещения.

Как известно, пыль оседает везде – на светильниках, на мебели, шкафах, полках и даже свисать с потолка. Все это нужно убрать в первую очередь. Отложения и залежи в потоке воздуха будут распространяться по квартире и эффект уборки быстро сойдет на нет. Поэтому уборку нужно начинать сверху – с очистки потолка, шкафов и полок, светильников. Когда это сделано, можно приступить к мебели. Не меньшей проблемой становятся труднодоступные углы, зоны под кроватями. Скопившаяся пыль может распространяться по всей квартире. В конце можно смело приступить к уборке пола.

Чем вытирать пыль: народные средства

На первый взгляд проблем с ликвидацией пыли не должно возникать, но практика показывает, что этот вид грязи способен смешиваться с жиром и влагой, что делает его твердым. Такие отложения невозможно стряхнуть влажной тряпкой и забыть, поэтому нужно знать, чем протирать, чтобы не было пыли.

Чем вытирать пыль в домашних условиях:

  1. Приготовить раствор для вытирания загрязнений можно с помощью воды и эфирных масел. Для этого на пол-литра воды добавляют несколько капель лавандового или розового масла. Эти средства придадут нежный аромат и свежесть всем поверхностям.
  2. Лимонное средство поможет ликвидировать пыль и сделает мебель блестящей. Для этого нужно взять несколько долек лимона и залить их 6-7 чайными ложками постного масла. Состав должен настояться в течение 5-7 дней. После этого в смесь добавляется 200 мл кипятка. Когда раствор станет теплым, им можно протирать мебель.
  3. Для того, чтобы ликвидировать пыль со стекла и глянцевых поверхностей понадобиться водный раствор глицерина в соотношении 1:10. Он придаст блеск гладким и блестящим поверхностям.
  4. Еще одним ароматным раствором является средство, приготовленное на стакане с холодной водой, в который вливают 50-70 мл 9%-ного уксуса, 2 ч. л. оливкового масла и несколько капель ароматного масла.
  5. Это средство ответит на вопрос, чем вытирать пыль, чтобы она меньше садилась на горизонтальные поверхности. Нужно смешать кондиционер для белья, шампунь и воду в небольших равных количествах.

Благодаря этим средствам в квартире не просто будет все сиять чистотой, но и воздух станет свежим.

Как правильно убирать пыль: салфетки, тряпки и губки

В первую очередь стоит сказать, что нельзя вытирать пыль мокрой тряпкой, не предназначенной для этого. Ответом на вопрос, почему нельзя вытирать пыль мокрой тряпкой, будут микрочастички влаги, которые захватывают частички пыли и разлетаются по комнате, попадая в легкие людей и снова оседая на поверхностях. Отличной заменой будут салфетки из микрофибры. В совокупности со средством от пыли для мебели она поможет избавиться от загрязнений на любых поверхностях в квартире.

Вам будет интересно:

уборка
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

21:44

"Лайк, если видишь 200-го": Гордон поделился фото худого и осунувшегося пропагандиста Соловьева

21:43

"На тракторе на сафари поедут": Лукашенко опозорился с подарком президенту ЗимбабвеВидео

21:33

Сергей Стерненко. Кадыров вспомнил, как воевал за ИчкериюВидеоблоги

21:16

"Атака будет со всех сторон": астролог назвал две даты в феврале, когда РФ пойдет в наступлениеВидео

21:15

Чем вытирать пыль: 5 средств, которые помогут сохранить чистоту и наполнят воздух свежестью

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

21:12

Изможденный и помятый Эштон Катчер появился на обложке американского EsquireВидео

21:05

Почему 1 февраля нельзя пить чай самому: приметы и важные запреты дняВидео

21:02

Human Rights Watch обвинила ВСУ в использовании запрещенных противопехотных мин: в Украине ответилиВидео

20:51

Греция влипла в скандал и отказалась передавать Украине танки LeopardВидео

Реклама
20:47

Могла повторить судьбу отца: названа вероятная причина смерти Лизы Мари Пресли

20:44

Украинская певица решилась усыновить ребенкаВидео

20:30

Гороскоп на февраль 2023 года для Дев: служба в армии, популярность и прибыльВидео

20:14

В Воздушных силах ВСУ рассказали, как россияне пытаются "кошмарить" Украину и ЕвропуВидео

20:02

Favbet Foundation передал очередной внедорожник для ВСУ

19:55

Позор или обычная ситуация: можно ли уносить с собой остатки еды из ресторанаВидео

19:20

В Украине ответили на резкий отказ Байдена об истребителях для ВСУВидео

19:20

Россия хочет устроить Бахмут по всей линии фронтамнение

19:16

"Никогда не бывает достаточно": военный сказал, сможет ли Украина отбить атаки РФВидео

19:07

Что сделать, чтобы ногам было тепло зимой: 6 волшебно простых способов сохранить здоровье

19:07

Племянник Майкла Джексона сыграет его в фильме от продюсера "Богемской рапсодии"Видео

Реклама
19:03

Красивый нюдовый маникюр 2023: 5 несравненных вариантов, которые вскружат голову многимФото

18:59

Организаторы Евровидения-2023 представили слоган и логотип конкурса, навеянные УкраинойВидео

18:38

Пикалов рассмешил старой историей, как Зеленский поздравлял его с днем рождения

18:32

Не только Донбасс: в ВСУ назвали регионы, которые находятся в опасности из-за наступления РФВидео

18:22

Их было минимум 10: Буданов рассказал о жестких попытках покушения на него - The Washington PostВидео

18:21

Россия стягивает ресурсы: военный ВСУ откровенно рассказал, что происходит в УгледареВидео

18:08

Австрия и Венгрия договорились не присылать оружие Украине

18:05

"Стоит запастись терпением": астролог предупредил о стрессовом полнолунии 5 февраляВидео

17:52

Уклонение от мобилизации: юристы рассказали, что грозит "отказникам"Видео

17:45

Когда и куда стоит поехать, а куда - не стоит: гороскоп путешествий на февраль от Влада РоссаВидео

17:42

РосСМИ "наврали" об инфаркте: певец Игорь Николаев срочно вышел на связь из больницыВидео

17:29

"Пусть бегут, пока Крымский мост цел": военный ВСУ спрогнозировал, чем завершится наступление РФВидео

17:23

Против Мэрилина Мэнсона подали новый иск об изнасиловании юной фанатки

17:19

Заключенному Михаилу Ефремову пророчат участие в войне в Украине в составе ЧВК

17:03

Достигают фантастических высот в жизни: люди с какими именами обречены на сногсшибательный успех

16:56

От Leopard до Abrams: Кулеба назвал число танков в первой волне помощи УкраинеВидео

16:52

Жизнь без туалетной бумаги: почему в СССР не хотели ею пользоваться

16:51

Снегопад, вьюга и морозище в Украине: синоптик назвала дату новой атаки циклонаВидео

16:36

"Прям как Уэнсдей!": Павлиашвили показал необычную дочь

16:19

6 предметов, которые ни в коем случае не должны быть на кухонном столе: лучше их убрать

Реклама
16:07

Гороскоп на февраль-2023: что ждет каждого в карьере, финансах и любвиВидео

16:01

РФ "хватает снарядов и техники": эксперт спрогнозировал сроки наступления оккупантовВидео

16:01

Эксперт назвал месяц, когда ВСУ будут готовы к масштабному контрнаступлениюВидео

15:46

"Сделать РФ зависимой от Крымского моста": экс-глава ЦРУ назвал сценарий освобождения КрымаВидео

15:40

Не только для красоты: зачем нужно ставить кактус возле компьютера

15:18

Полная противоположность Уэнздей: Дженна Ортега засветила глубокое декольте в кружевной сорочке

15:13

Почему в омлет нельзя добавлять молоко: рецепт незабываемого завтрака, который готовим неправильноВидео

15:13

Оккупанты сгорели в авто: в Крыму партизаны уничтожили двоих офицеров РосгвардииВидео

15:13

Экс-глава Пентагона призвал предоставить Украине истребители и ракеты ATACMS

15:01

Ударилась в религию и исчезла с экранов: как выглядит звезда "Не родись красивой"

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Праздники
Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода зима
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять