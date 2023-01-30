Как убрать пятна со скатерти: простые и доступные способы от опытных хозяек

Расскажем, как ликвидировать следы пищи и напитков с тканевых, силиконовых, тефлоновых скатертей.

Как убрать пятна со скатерти / pixabay.com

Скатерть – украшение обеденного стола и деталь интерьера. Она создает настроение во время семейного ужина. Испортить все может пятно. Если на скатерти обнаружилась неприятность, начинается поиск ответа на вопрос, как убрать пятна со скатерти. Перед этим стоит разобраться с видом загрязнения, типом ткани и только после этого искать способ его ликвидировать.

Удалить пятна со скатерти: виды тканей и материалов

Следы от пищи, фруктов, овощей, напитков могут оставаться не только на ткани. Пятна могут появляться на силиконовых, тефлоновых, клеенчатых скатертях и вывести их так же сложно, как и удалить пятна с льняной скатерти.

Особенностями современных материалов является их чувствительность к агрессивным моющим средствам. Поэтому ситуация осложняется и нужно искать способы, которые растворят загрязнение и не вступят в реакцию с материалом.

Как убрать пятна со скатерти: самые простые способы

Появление следов прошлых праздников на ткани не редкость. Они могут проявиться не сразу, а со временем, могут быть незаметными, а также появляются из-за крошек, оставшихся на ткани. В результате получаются застарелые пятна. Способы, как вывести застарелые желтые пятна на скатерти, есть. В данном случае хозяйки имеют дело с въевшимися в структуру ткани остатками пищи, жиром или напитками. В первую очередь стоит натереть место загрязнения хозяйственным мылом или замочить скатерть в растворе на 4-5 часов, а затем постирать.

Особенного подхода требует вопрос, как вывести желтые пятна со льна, так как натуральные волокна не перенесут слишком агрессивных средств. Перед тем, как убрать жирные пятна на скатерти, нужно их обработать густой кашицей из соли и воды и подержать ее 1-2 часа. Также эффективным будет средство для мытья посуды. Этот способ подойдет для ликвидации жира с ткани. Смесь глицерина и яичного желтка поможет убрать пятна от напитков. Льняную скатерть можно обработать смесью 1 чайной ложки перекиси водорода на 1 стакан воды, если на нее разлили чай или кофе.

Силикон и клеенка – не менее чувствительны к химическим средствам. Как убрать пятна с силиконовой скатерти? Для этого понадобится ватный диск, который смачивается в этиловым спирте или перекиси водорода. Им нужно обработать все пятна на поверхности. Для силиконовых и клеенчатых скатертей нельзя использовать отбеливатели на основе хлора и абразивные препараты.

Интересным будет вопрос, как вывести пятна с тефлоновой скатерти. Этот материал достаточно устойчив к загрязнениям и влаге. Пожалуй, это единственный вид скатертей, которые можно протереть влажной тряпкой, чтобы ликвидировать загрязнение и постирать их в стиральной машине при температуре 40 градусов по Цельсию.

После того, как пятна были обработаны, скатерти можно стирать в стиральной машине. При этом нужно соблюдать все правила стирки тканей. Силиконовые, тефлоновые и клеенчатые скатерти достаточно ополоснуть теплой водой и помыть средством для посуды.

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