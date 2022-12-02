Чем восстановить потускневшую посуду и сантехнику из нержавейки

Мы собрали самые легкие, действенные и дешевые способы очистки нержавейки.
Предметы быта из нержавеющей стали - самые распространенные на современных кухнях. Их ценят за прочность, практичность и приятный внешний вид.
Со временем даже у самой внимательной хозяйки посуда из нержавейки теряет свой товарный вид.
Чем чистить посуду и сантехнику из нержавеющей стали?
Для того чтобы бытовые изделия из нержавеющей стали как можно дольше радовали своих хозяев идеальным внешним видом, рекомендуется использовать для их очистки проверенные чистящие средства и полезные пищевые продукты. Среди них:
- кухонные салфетки и тряпки из микрофибры;
- губки для мытья посуды;
- сок лимона или лимонная кислота;
- пищевая сода, сухая горчица;
- активированный уголь, нашатырь;
- очищающие средства для посуды;
- чистящие порошки для нержавеющих плоскостей.
Не рекомендуется экспериментировать со стальными щетками-ершами, металлическими губками и полировальными пастами для чистки нержавейки, так как они могут поцарапать покрытие и лишить поверхность глянцевого блеска и серебристого цвета.
Как очистить столовые приборы и посуду из нержавейки
Чистка посуды пищевой содой. Это один из самых легких и действенных способов, поскольку пищевая сода всегда имеется в кухонном арсенале. С ее помощью хорошо удалять жирные пятна и неприятный запах с плоскостей приборов.
Перед обработкой изделия содой, необходимо тщательно вымыть его под напором воды и промокнуть мягким полотенцем. После чего от души посыпать содой его поверхность (0, 5 стакана соды на 1 столовый предмет) и в таком виде оставить на несколько часов.
Чистка посуды активированным углем. Особенно действенным такой способ будет в том случае, если вы не уследили за молоком, и оно сбежало. Отмыть пригорелую посуду можно следующим образом: измельченный активированный уголь положить в емкость, наполнить ее водой и не трогать около 15 минут. Затем хорошо вымыть и убрать разводы микрофиброй.
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