Удаляем жир и нагар: как в домашних условиях очистить кастрюлю, сковородку и другую посуду

Как в домашних условиях очистить кастрюлю, сковородку и другую посуду/ коллаж Главред

В результате длительной эксплуатации наша посуда теряет "товарный" вид. На покрытии кастрюль и сковородок зачастую накапливается жир и нагар.

Главред разбирался, как очистить посуду в домашних условиях от любого загрязнения.

Как отмыть сковородку и кастрюлю от жира

Уксус – отличный ликвидатор загрязнений, а в сочетании с солью и вовсе дает сногсшибательный результат. В воду наливают 50-100 мл. уксуса, растворяют три столовых ложки соли, получившийся раствор заливают в сковороду.

Также можно прибегнуть к помощи различных щеток и ёршиков, но учтите, что это подойдет не для всех покрытий.

Как очистить сковородку и кастрюлю от нагара

Очистите пригоревшую кастрюлю или посуду с известковым налетом при помощи лимонной кислоты. Как и уксус лимонная кислота противопоказана для эмалированной посуды.

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Многослойный черный нагар удалить древнее, но действенное средство: на 4 литра воды вам нужно необходимо взять хозяйственное мыло 72% (1/3 или ½ бруска), 1 стакан силикатного клея. Также приготовьте большую емкость, например, ведро.

Читайте такжеЧайник, утюг и даже стиралку: как очистить любую технику от накипиПогрузите в него грязную посуду, наполните его водой и доведите до кипения. Пока вода греется, натрите на средней терке хозяйственное мыло. Мыльную стружку и силикатный клей добавьте в воду. Полученную смесь прокипятите 30 минут или более в зависимости от степени загрязнения, затем помойте посуду как обычно.