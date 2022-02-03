Удаляем жир и нагар: как в домашних условиях очистить кастрюлю, сковородку и другую посуду

Все, что вам для этого понадобиться, есть в каждом доме.
В результате длительной эксплуатации наша посуда теряет "товарный" вид. На покрытии кастрюль и сковородок зачастую накапливается жир и нагар.
Главред разбирался, как очистить посуду в домашних условиях от любого загрязнения.
Как отмыть сковородку и кастрюлю от жира
Уксус – отличный ликвидатор загрязнений, а в сочетании с солью и вовсе дает сногсшибательный результат. В воду наливают 50-100 мл. уксуса, растворяют три столовых ложки соли, получившийся раствор заливают в сковороду.
Также можно прибегнуть к помощи различных щеток и ёршиков, но учтите, что это подойдет не для всех покрытий.
Как очистить сковородку и кастрюлю от нагара
Очистите пригоревшую кастрюлю или посуду с известковым налетом при помощи лимонной кислоты. Как и уксус лимонная кислота противопоказана для эмалированной посуды.
Многослойный черный нагар удалить древнее, но действенное средство: на 4 литра воды вам нужно необходимо взять хозяйственное мыло 72% (1/3 или ½ бруска), 1 стакан силикатного клея. Также приготовьте большую емкость, например, ведро.
Читайте такжеЧайник, утюг и даже стиралку: как очистить любую технику от накипиПогрузите в него грязную посуду, наполните его водой и доведите до кипения. Пока вода греется, натрите на средней терке хозяйственное мыло. Мыльную стружку и силикатный клей добавьте в воду. Полученную смесь прокипятите 30 минут или более в зависимости от степени загрязнения, затем помойте посуду как обычно.