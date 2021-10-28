Чем полезна клюква и сколько ее можно есть - ответ эксперта / ua.depositphotos.com

Клюква, в первую очередь, полезна для тела своими антиоксидантными свойствами. Об этом в комментарии порталу "Чемпионат" рассказала нутрициолог Лидия Квашнина.

Она говорит, что клюква снижает активность хронического воспаления и предупреждает развитие злокачественных новообразований. Наивысшей концентрацией антиоксидантных веществ обладает клюквенный сок.

Кроме того, говорит Квашнина, клюква — прекрасное средство для профилактики инфекций мочевыводящих путей. Такой эффект получается благодаря особым веществам в составе, которые блокируют бактерии на слизистых оболочках, а также замедляют их размножение.

Также в плодах клюквы содержатся полезные кислоты (лимонная, яблочная, янтарная и щавелевая) и большое по сравнению с другими ягодами количество пектинов (выводят из организма вредные вещества). Из витаминов — кроме витамина C — в ней можно встретить группы B и К1. Причем их количество сопоставимо с содержанием в цитрусовых.

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Напомним, ранее врачи назвали супермощную ягоду, употребление которой помогает снизить риск хронических заболеваний, таких как болезни сердца, диабет, ожирение.