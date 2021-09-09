Какие ягоды помогут восстановить организм после коронавируса - ответ диетолога

Помогут ли ягоды помогут восстановить организм после коронавируса / ua.depositphotos.com

Есть определенные ягоды, которые способны восстановить организм после коронавируса COVID-19. Об этом в комментарии "Радио-1" заявила известный кандидат медицинских наук, терапевт и диетолог Римма Мойсенко.

В интервью специалист отметила, что организму после вируса необходимы витамины, которые содержатся в ягодах.

"Нам, бесспорно, нужны антиоксиданты. Нужны и полипренолы, и полифенолы — это изысканные антиоксиданты, которые содержатся в ягодах темного цвета в первую очередь. Это черноплодная рябина, черная и красная смородина, малина и вообще вся палитра ярких, красочных ягод, это те антиоксиданты, которые человек может получить в полном объеме", — рассказала Мойсенко.

Диетолог также обратила особое внимание, что необходимые организму продукты легко можно встретить на дачных участках.

"Обязательно надо улучшить работу кишечника, поэтому нам нужна клетчатка в виде различной зелени: это и овощи, и свекольная ботва. Это будет большой плюс в обеспечении не только клетчаткой, но витамином В9, фолиевой кислотой и дополнительными антиоксидантами. То есть это всевозможные овощи — свежие, приготовленные, овощи с грядки", — заявила она.

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Напомним, ранее врачи назвали супермощную ягоду, употребление которой помогает снизить риск хронических заболеваний, таких как болезни сердца, диабет, ожирение и рак.