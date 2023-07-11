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Чем подкармливать огурцы во время плодоношения: 3 лучших средства для богатого урожая

Алёна Воронина
11 июля 2023, 15:55 обновлено 11 июля, 15:55
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Дома у каждого найдется несколько замечательных подручных средств, которыми можно подкормить огурцы, когда они уже плодоносят.
Огурцы
Чем подкармливать огурцы во время плодоношения / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

В сезон огурцов каждому хозяину хочется собрать как можно больший урожай. Но без необходимого ухода и подкормки не будет того результата, который бы хотелось увидеть. Чтобы урожай радовал взгляд, необходимо обеспечить растениям теплую и увлажненную почву. Важно также вносить подкормки, и не только на этапе роста растения, но и тогда, когда огурчики уже крупные. Давайте разберемся, чем подкармливать огурцы во время плодоношения.

В специализированных магазинах всегда можно найти необходимые средства для подкормки огурцов на разных этапах роста. Но часто дачники вместо магазинной химии предпочитают народные средства. И не зря, ведь результат может быть даже лучше, а обойдутся такие средства очень дешево.

Чем подкормить огурцы в июле во время плодоношения

1. Дрожжи

Это одно из самых питательных средств для подкормки. Нужно смешать 100 г сырых дрожжей, 100 г сахара и растворить это все в 5 л воды.

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Но подливать огурцы этим раствором нужно не сразу – он должен простоять 2-3 часа для скисания. После этого раствор нужно разбавить, доведя объем готовой жидкости до 15 л.

Когда будете подливать огурцы, под каждый куст нужно лить 500 мл жидкости.

2. Йод и молоко

Такая смесь сможет помочь против ряда проблем. В частности, она стимулирует активное формирование завязей, но в то же время защищает грядки с огурцами от грибковых патогенов.

Нужно 1,5 л молока и 15 капель йода растворить в 1 ведре воды, и этим раствором подливать растения. Молоко можно заменить сывороткой, также можно взять любой другой кисломолочный продукт.

3. Банановая кожура

Нужно взять кожуру от 2-4 свежих бананов, залить их 3 л воды, а затем поставить для скисания в теплое место. Когда настой скиснет, нужно развести его еще 3 литрами воды.

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