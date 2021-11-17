Чем опасная домашняя консервация - ответ врача / ua.depositphotos.com

Некоторые домашние консервы потенциально опасны, потому что могут вызвать серьезнейшее заболевание ‒ ботулизм. Об этом в комментарии Радио Sputnik заявил врач-терапевт Георгий Сапего.

В овощных и мясных консервах, вяленой рыбе и ферментированных продуктах кустарного производства может содержаться ботулотоксин —смертельно опасное вещество. Его вырабатывают микроорганизмы, размножающиеся в определенных условиях, рассказал Сапего. Употребление пищи, в которую попал этот токсин, приводит к тяжелой болезни — ботулизму.

"Ботулизм — это отравление токсином, который вырабатывают определенные микробы. Ботулотоксин крайне опасен даже в микроскопических количествах — он вызывает тяжелое поражение нервной системы вплоть до летального исхода. Эти микробы (Clostridium botulinum — Главред) размножаются при отсутствии воздуха, при низкой кислотности и преимущественно при комнатной температуре", — заявил Сапего.

По словам медика, кипячение не предотвратит заражение продукта бактериями, вызывающими ботулизм.

"Споры микроба выдерживают кипячение, и если дома нет специального стерилизатора, работающего под давлением, то консервирование превращается в лотерею. Споры могут залететь в консервную банку или не залететь. Это малопредсказуемо", — подытожил Сапего.

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Напомним, ранее врач-диетолог и гастроэнтеролог Светлана Исакова рассказала, что есть на завтрак категорически не стоит. По ее словам, бутерброды на завтрак есть можно, но нужно понимать, что это за бутерброд. Если речь идет о белом батоне с куском вареной колбасы, то такой "кулинарный шедевр" есть не стоит в принципе.

Некоторые виды колбас вполне безопасны, если их употреблять изредка и в небольшом количестве. Ливерная и кровяная колбаса в списке опасности занимает первое место. Дело в том, что она производится с добавлением внутренних органов животных.