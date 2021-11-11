Чем опасна для тела средиземноморская диета - открытие ученых / flickr.com/~zipporah~

Ученые из университета Осло провели исследование, в результате которого выяснилось, что средиземноморская диета, которую во многих странах мира считают лучшей, может негативно влиять на репродуктивную функцию. Об этом сообщает издание New York Post.

Несмотря на доказанную пользу при профилактике деменции, диабета, сердечных заболеваний и даже эректильной дисфункции, по мнению норвежских специалистов, средиземноморская модель питания может нанести вред здоровью, если придерживаться ее неправильно. В частности, она может ослабить иммунную систему и замедлить рост и развитие детей.

В ходе эксперимента участники неделю питались в рамках привычных им западных диет, включающих в себя относительно небольшое количество фруктов, овощей и вина. Затем они перешли на средиземноморскую диету, которая включает в себя много фруктов и овощей, цельнозерновые продукты, рыбу и жиры, такие как оливковое масло и орехи. При этом, мясо, молочные продукты и насыщенные жиры употребляются в меньших количествах.

По итогам исследования выяснилось, что в моче испытуемых обнаружили превышение двух ключевых веществ — инсектицида и фосфорорганических соединений — более чем втрое.

"Из наблюдательных исследований появляется все больше доказательств того, что польза для здоровья от увеличения потребления фруктов, овощей и цельнозерновых продуктов частично уменьшается из-за более высокого воздействия пестицидов, связанного с этими продуктами", — пояснил руководитель исследования, профессор Пер Оле Иверсен.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что, согласно исследованию, проведенному в Институте психиатрии, у мужчин, которые придерживаются диеты с высоким содержанием фруктов, овощей и ненасыщенных жиров и низким содержанием мяса и цельножирных молочных продуктов - отличительных черт средиземноморской диеты - снижен риск развития эректильной дисфункции в более позднем возрасте.