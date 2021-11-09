Что нужно есть мужчинам для крепкой потенции - ответ специалиста / ua.depositphotos.com

Мясо ‒ продукт, категорически необходим для мужской потенции продуктом. Об этом в беседе с Радио Sputnik рассказал врач-сексолог, президент Профессионального объединения врачей-сексологов Евгений Кульгавчук.

Врач отметил, что отсутствие данного продукта в рационе часто негативно влияет на мужскую потенцию и может привести к половой дисфункции. При этом, по словам специалиста, нельзя говорить о том, что нехватка белка в рационе является решающим фактором, так как на мужское здоровье влияют и другие негативные факторы ‒ курение, алкоголь, жесткие диеты и плохой сон.

Он также подчеркнул, что некоторые мужчины имеют "сильную половую конституцию" и могут сохранять половые возможности даже при неблагоприятных условиях.

В то же время сексолог рассказал, что употреблять слишком много мяса тоже вредно. Это и может привести к болезням сердечно-сосудистой системы и проблемам с метаболизмом. Кроме того, врач советует составить рацион из нежирных видов мяса, говядины или индейки, а также перепелиные яйца, в которых содержится много белка.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что, согласно исследованию, проведенному в Институте психиатрии, у мужчин, которые придерживаются диеты с высоким содержанием фруктов, овощей и ненасыщенных жиров и низким содержанием мяса и цельножирных молочных продуктов - отличительных черт средиземноморской диеты - снижен риск развития эректильной дисфункции в более позднем возрасте.