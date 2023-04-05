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Чем можно угостить кошку со стола, чтобы ненароком не убить питомца

5 апреля 2023, 09:37
Кормить кошку человеческой едой - не самая хорошая идея, тем более что некоторые продукты могут привести даже к летальному исходу.
Кот Марти
Что можно давать кошке со стола / Фото instagram.com/kittyhouse.kyiv

Каждый, у кого дома есть кошка или кот, хотя бы раз поддавался соблазну и давал любимцу что-то вкусненькое со стола - колбасу, кусочек котлеты или сыра, а может что-то и похуже, например, вчерашний суп. Нам кажется, что так мы проявляем любовь к животному, но на самом деле все совершенно наоборот. Любой ветеринар скажет, что кормить кошку человеческой едой нельзя, и ничего хорошего для здоровья питомца это не принесет.

Почему нельзя кормить кошку едой со стола

Во-первых, некоторые продукты, которые безвредны для людей, могут быть опасными для кошек, например, шоколад, лук, чеснок, грецкие орехи и другие.

Во-вторых, давая кошке еду со стола, вы можете приучить ее к неправильному поведению. В результате покушать спокойно вы уже не сможете, ведь кошка будет постоянно требовать что-то с вашей тарелки.

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В-третьих, кошка может перестать употреблять свой собственный корм, который содержит все необходимые ей питательные вещества в правильных пропорциях.

Стоит помнить, что кошки — хищники. Им надо много белка, немного клетчатки и еще немного жиров. Человеческая же еда, наоборот, богата углеводами и жирами. Такое питание может испортить кошке желудок, привести к метеоризму и коликам.

Если вы все же решите дать кошке еду со стола, убедитесь, что это безопасная еда для нее и не приведет к проблемам со здоровьем.

Что можно есть кошкам из домашней еды

Если вы все же хотите разделить с пушистым любимцем трапезу, то угостить его можно кусочком варёного мяса без соли, ломтиком нежирного качественного сыра. Также кошке можно дать ложку творога или йогурта без добавок или дольку яблока.

Таким образом, ответ на популярный вопрос, можно ли кошкам вареную колбасу, будет "нет". К запрещенным продуктам относятся также сосиски, паштеты, копчености – они содержат соль, специи и другие добавки, вредные для здоровья животного.

Чем категорически нельзя кормить кошку

В миске вашего пушистого любимца никогда не должны оказаться такие продукты:

  • Соленое, сладкое, маринованное, жареное.
  • Свинина. Это мясо слишком жирное для котов. Кроме того есть риск заражения паразитами.
  • Молоко. Оно может спровоцировать у взрослой кошки приступ диареи.
  • Печень. В сыром виде может вызвать метеоризм, в вареном — запор.
  • Кости. После термической обработки они становятся ломкими, при разгрызании раскалываются на мелкие куски с острыми краями. Кости могут застрять в горле, повредить пищевод и желудок.
  • Вареный картофель. Желудок кошки не усваивает крахмал.
  • Бобовые. Этот продукт приводит к вздутию живота и не усваивается организмом кота.
  • Рыба, особенно речная. Хотя кошки любят рыбу, но давать ее животным не рекомендуется из-за риска развития мочекаменной болезни и дефицита витамина К.
  • Чай и кофе. Кофеин в них грозит гиперактивностью и лишней нагрузкой на нервную и сердечную системы.
  • Из овощей кошке запрещено давать авокадо, брокколи, лук, чеснок, помидоры.
  • Виноград и изюм опасны для кошек так же, как и для собак.
  • Орехи опасны из-за большого количества фосфора.
  • Грибы содержат вредные для кошек токсины.
  • Жевательная резинка, диетическое печенье и другие продукты содержат ксилитол — распространённый сахарозаменитель. Людям он не наносит никакого вреда, а у кошек и собак вызывает снижение глюкозы в крови, нарушение функции печени, судороги.
  • Шоколад. Какао-бобы содержат вещество теобромин, которое токсично для собак и кошек. Особенно опасен горький шоколад, в котором высоко содержание какао-бобов. Даже один кусочек может привести к аритмии, судорогам и летальному исходу.

Некоторые нерадивые хозяева считают забавным угощать животное пивом, вином или другим алкоголем, не понимая, что это грозит любимцу серьёзным алкогольным отравлением. Дело в том, что этанол — канцерогенное вещество. При этом у людей есть ферменты, способные расщеплять его на более безопасные соединения, а в организме кошек и собак таких просто не существует.

Кроме того, не самая хорошая идея кормить кошку и собаку одним и тем же кормом. Они отличаются по составу. Кошачий сухой корм содержит больше витамина A. Соответственно, при кормлении кошки собачьим кормом возникает его нехватка, а если кормить собаку кошачьим — избыток. Это может привести к ухудшению зрения, выпадению шерсти и другим проблемам со здоровьем.

Ранее Главред писал, можно ли давать кошкам сырую курицу.

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