Можно ли кошкам сырую курицу: как не навредить любимому питомцу

Некоторые хозяева домашних животных часто принимают решение не кормить котов кормом, а готовить им еду, как себе. В выборе мяса многие останавливаются на курице. Читайте не опасно ли это мясо для вашего любимца.
Можно ли коту давать куриное мясо - первый и самый главный вопрос
Никто не хочет навредить своему любимому животному, а значит, к вопросу питания нужно подходить ответственно.
Ветеринары в один голос одобряют данный вид мяса по двум причинам: он легко усваивается и имеет богатый состав. Единственный исключением являются трубчатые кости и кожица - они могут поражать пищевод.
Какую часть курицы можно давать коту - выбираем лучшее
Помимо привычного всем филе, кошкам также можно давать спины, головы и шейки. Желательно мясо обирать, ведь пищевод и пищеварительная система котов предназначены для крупных кусков. Их они пережуют и разомнут.
Помимо прочего, печень, сердца и желудки также необходимы в рационе любимцев, поскольку они содержат в себе таурин.
Сколько курицы давать коту - оптимальная дозировка
Для того, чтобы понять, сколько раз в день кота можно кормить курицей - нужно уяснить стерилизованное животное или нет. Если нет - можно давать небольшие кусочки 2-3 раза в день. В том случае, если животное стерилизовано - можно давать только 1 раз в день.
Можно ли кошкам сырую курицу - ответ на главный вопрос
В вопросе кормления животных сырым мясом ветеринары осторожничают. Эксперты утверждают, что введение такого продукта должно быть постепенным, в малых дозировках и под пристальным контролем самочувствия.
Самое главное - куриное сырое мясо должно быть очень свежим, если хозяин принимает решение кормить им животное.
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