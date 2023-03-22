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Можно ли кошкам сырую курицу: как не навредить любимому питомцу

22 марта 2023, 19:46
Многие владельцы домашних питомцев задаются вопросом о том, можно ли котам давать сырую курицу и вообще куриное мясо.
Можно ли кошкам сырую курицу
Можно ли кошкам сырую курицу / коллаж фото ua.depositphotos.com

Некоторые хозяева домашних животных часто принимают решение не кормить котов кормом, а готовить им еду, как себе. В выборе мяса многие останавливаются на курице. Читайте не опасно ли это мясо для вашего любимца.

Можно ли коту давать куриное мясо - первый и самый главный вопрос

Никто не хочет навредить своему любимому животному, а значит, к вопросу питания нужно подходить ответственно.

Ветеринары в один голос одобряют данный вид мяса по двум причинам: он легко усваивается и имеет богатый состав. Единственный исключением являются трубчатые кости и кожица - они могут поражать пищевод.

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Какую часть курицы можно давать коту - выбираем лучшее

Помимо привычного всем филе, кошкам также можно давать спины, головы и шейки. Желательно мясо обирать, ведь пищевод и пищеварительная система котов предназначены для крупных кусков. Их они пережуют и разомнут.

Помимо прочего, печень, сердца и желудки также необходимы в рационе любимцев, поскольку они содержат в себе таурин.

Сколько курицы давать коту - оптимальная дозировка

Для того, чтобы понять, сколько раз в день кота можно кормить курицей - нужно уяснить стерилизованное животное или нет. Если нет - можно давать небольшие кусочки 2-3 раза в день. В том случае, если животное стерилизовано - можно давать только 1 раз в день.

Можно ли кошкам сырую курицу - ответ на главный вопрос

В вопросе кормления животных сырым мясом ветеринары осторожничают. Эксперты утверждают, что введение такого продукта должно быть постепенным, в малых дозировках и под пристальным контролем самочувствия.

Самое главное - куриное сырое мясо должно быть очень свежим, если хозяин принимает решение кормить им животное.

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