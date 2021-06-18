Цена на газ в Украине взлетела: министр обещал новые подорожания / УНИАН

Цена на газ для населения 2021 в Украине снова выросла: Нафтогаз за год накрутил тариф на газ в четыре раза, а министр энергетики Герман Галущенко анонсировал новые подорожания.

Как уже отмечалось, за каждый июньский куб газа клиенты Нафтогаза должны заплатить 11,94 гривны. Это более чем в четыре раза выше, чем было в июне прошлого года (тогда цена газа у Нафтогаза была 2,7 гривны за куб).

При этом Галущенко считает, что месячные цены на газ продолжат расти. Причиной новых подорожаний он назвал дефицит голубого топлива на европейском рынке.

Читайте такжеУкраине по одной причине грозит очень дорогой газ – советница министра"Если в Европе и дальше будет такой дефицит газа, как на сегодня, то месячная цена может быть еще больше. Но это не касается годового тарифа на газ, который будет действовать до 1 мая (2022 года – ред.)", – пояснил чиновник во время доклада в Верховной Раде.

Чтобы успокоить население, Галущенко напомнил, что годовая фиксированная цена не превышает 8 гривен за куб. На годовой тариф по умолчанию были переведены все потребители. А это выгоднее, чем месячная цена на газ на уровне почти 12 гривен за куб.

Ранее Галущенко заявил, что тарифы на электроэнергию для населения снова поднимают. По словам чиновника, на этот раз больше платить придется тем, у кого счетчик наматывает больше 100 кВт*час за месяц.

Напомним, с 1 мая 2021 года газоснабжающие компании в автоматическом режиме перевели своих потребителей на годовые тарифные планы и опубликовали цены на газ для населения – от 7,9 до 13,5 грн за кубометр. Они будут действовать с 1 мая 2021 до 30 апреля 2022 года.