УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Цена на газ в Украине взлетела: министр обещал новые подорожания

18 июня 2021, 15:25
Прослушать новость
Остановить

Чтобы успокоить население, Галущенко напомнил, что годовая фиксированная цена не превышает 8 гривен за куб.

Цена на газ в Украине взлетела министр обещал новые подорожания
Цена на газ в Украине взлетела: министр обещал новые подорожания / УНИАН

Цена на газ для населения 2021 в Украине снова выросла: Нафтогаз за год накрутил тариф на газ в четыре раза, а министр энергетики Герман Галущенко анонсировал новые подорожания.

Как уже отмечалось, за каждый июньский куб газа клиенты Нафтогаза должны заплатить 11,94 гривны. Это более чем в четыре раза выше, чем было в июне прошлого года (тогда цена газа у Нафтогаза была 2,7 гривны за куб).

При этом Галущенко считает, что месячные цены на газ продолжат расти. Причиной новых подорожаний он назвал дефицит голубого топлива на европейском рынке.

Читайте такжеУкраине по одной причине грозит очень дорогой газ – советница министра"Если в Европе и дальше будет такой дефицит газа, как на сегодня, то месячная цена может быть еще больше. Но это не касается годового тарифа на газ, который будет действовать до 1 мая (2022 года – ред.)", – пояснил чиновник во время доклада в Верховной Раде.

Чтобы успокоить население, Галущенко напомнил, что годовая фиксированная цена не превышает 8 гривен за куб. На годовой тариф по умолчанию были переведены все потребители. А это выгоднее, чем месячная цена на газ на уровне почти 12 гривен за куб.

Ранее Галущенко заявил, что тарифы на электроэнергию для населения снова поднимают. По словам чиновника, на этот раз больше платить придется тем, у кого счетчик наматывает больше 100 кВт*час за месяц.

Напомним, с 1 мая 2021 года газоснабжающие компании в автоматическом режиме перевели своих потребителей на годовые тарифные планы и опубликовали цены на газ для населения – от 7,9 до 13,5 грн за кубометр. Они будут действовать с 1 мая 2021 до 30 апреля 2022 года.

Нафтогаз тарифы на газ ЖКХ-тарифы новости Украины Герман Галущенко
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Эксперты назвали три необычных признака начинающейся деменцииЭксперты назвали три необычных признака начинающейся деменции Женщина обнаружила у себя смертельную болезнь во время конференции в Zoom: признакиЖенщина обнаружила у себя смертельную болезнь во время конференции в Zoom: признаки В Белом доме раскрыли, о чем договорились Байден и Путин по УкраинеВ Белом доме раскрыли, о чем договорились Байден и Путин по Украине Гороскоп на 15 июня 2021 всех знаков Зодиака: провальные дела, свидания и укрепление дараГороскоп на 15 июня 2021 всех знаков Зодиака: провальные дела, свидания и укрепление дара "Здесь нечего обсуждать": Путин о вступлении Украины в НАТО"Здесь нечего обсуждать": Путин о вступлении Украины в НАТО

Последние новости

15:25

Цена на газ в Украине взлетела: министр обещал новые подорожания

15:23

Гороскоп на завтра 19 июня 2021 всех знаков Зодиака: три успеха и рабочий провал Видео

15:18

Тошнота, рвота и боли в животе: в Харькове в популярной сети ресторанов люди массово отравились суши

15:02

Как работают Укрпочта и Новая почта на Троицу и День Конституции 2021 Видео

14:53

"Расстегнутые штаны в Раде": Кива в парламенте вел себя, как в туалете Видео

Реклама
14:50

Щуцкий рассказал о реальном положении дел на таможне

14:40

ПК-версия Cyberpunk 2077 получила скидку в 33% – самую большую с релиза Видео

14:14

"Пора признать реальность": Киев прокомментировал слова Путина об "одном народе" Видео

13:59

В Киеве учительница избила мальчика с аутизмом: в Сети появилось видео Видео

13:58

Что обязательно нужно для пикника, и как не наделать беды: советы Видео

13:57

Опубликовали "клубничку" без их согласия: 30 калифорниек судятся с Pornhub

13:50

Для Sea of Thieves выпустили геймплейный трейлер кроссовера с "Пиратами Карибского моря" Видео

13:05

Вкусная статистика: Google назвал Топ-10 кулинарных запросов украинцев

12:46

Открыл "охоту" на маленьких мальчиков: на Одесчине поймали педофила с 50-летним стажем Видео

12:43

"Высокие" технологии по-украински: пожар в метро Киева тушили мокрой тряпкой на швабре

12:38

"Путин х*йло" на Евро-2020: в России "наехали" на украинских фанов и захотели наказания Видео

12:14

Тарифы на электроэнергию для населения снова поднимают: кто заплатит больше Видео

12:04

"Можно рассекать по окрестностям на лодке": в Крыму глобальный потоп Видео

12:02

В моду на лето 2021 вернулись впечатляющие солнцезащитные очки в стиле 70-х Видео

11:44

Украина провожает в последний путь Григория Чапкиса: гроб привезли на церемонию прощания Фото

Реклама
11:20

-10 кг до конца лета: Наталья Могилевская рассказала, как хочет измениться

11:16

Душевные поздравления с Днем медика 2021 и прикольные картинки Видео

11:07

Андрей Ярмоленко потроллил Роналду и взорвал Сеть Видео

11:03

Когда День медика 2021: какого числа, традиции и поздравления Фото Видео

10:57

Укравтодор на Лондонской фондовой бирже привлек $700 млн: куда пойдут деньги

10:47

Порошенко подал в суд на Гордона Видео

10:40

Новая смерть в поезде: из-за смерти пассажирки задержали все рейсы из Днепра Видео

10:15

Нафтогаз еще выше задрал цены на газ для населения Видео

10:10

Глава МИД Франции пока не видит Украину в НАТО

10:07

"Закройте рот": Верещук и Омелян поругались в прямом эфире телеканала Видео

09:21

Украине грозит новая волна COVID-19: врачи рассказали, откуда и когда "завезут" новый опасный штамм Видео

08:47

Взрыв на газопроводе и сильный пожар: в центре Луганска случилось ЧП Видео

08:20

Коронавирус в Украине 18 июня: выявлено меньше тысячи новых больных Видео

07:57

Борьба с инакомыслием по-китайски: какие новые ограничения Кремль придумал россиянам мнение

07:54

Илларионов раскрыл, как Байден повысил градус риска для Украины после встречи с Путиным Видео

07:28

Гороскоп на 18 июня 2021 всех знаков Зодиака: тайная подстава и крутое изменение Видео

07:21

Итоги встречи Байдена и Путина: чат с Андреем Илларионовым

07:17

"Взять" Горловку и Донецк: в СНБО оценили шансы ВСУ освободить оккупированные территории Видео

07:10

Торопливость и раздражение: эксперт прокоментировал поведение Путина и Байдена на встрече в Женеве

06:44

Массовое отравление в Харькове: 34 человека попали в больницу после посещения ресторана

Реклама
06:08

Последний шанс для хулигана: Байден дал Путину испытательный срок мнение

05:40

Военная операция России в Украине: эксперт раскрыл план катастрофы для Путина

05:27

Представлен смартфон с самой большой в мире камерой Фото

05:10

"Кулак будет позже": дипломат раскрыл сценарий Байдена против Путина

04:55

Можно ли неограниченно продлевать жизнь человека - ответ ученых

04:37

Продюсер объяснил, почему Украина проигрывает музыкальную войну России

03:50

Обнародованы системные требования и пачка красивых скриншотов Forza Horizon 5 Фото

03:02

Врачи рассказали, поможет ли секс справиться с аллергией Видео

02:16

Новые баталии из-за "языкового вопроса": эксперт объяснил, при чем тут бизнес Видео

01:28

Как передать показания счетчиков воды, если случился сбой на сайте Киевводоканала Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять