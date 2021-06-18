Тарифы на электроэнергию для населения снова поднимают: кто заплатит больше / Reuters

Тариф на электроэнергию для населения в Украине снова повысят, объявил министр энергетики Герман Галущенко.

По словам чиновника, на этот раз больше платить придется тем, у кого счетчик наматывает больше 100 кВт*час за месяц.

"Я обещал до 1 июля новый механизм (для поставщиков со специальными обязательствами, то есть ПСО – ред.). Он предусматривает диверсификацию тарифа, в зависимости от категории населения", – пояснил Галущенко во время часа вопросов к правительству в Раде 18 июня.

Трансляция его выступления осуществлялась на сайте Верховной Рады.

"Сейчас мы видим, что мы можем защитить население, которое потребляет до 100 кВт*час. Есть проект, который предусматривает защиту этой части населения", – добавил глава Минэнерго.

Напомним, еще в середине мая сообщалось, что с 1 июля в стране введут новые условия поставки электроэнергии по условиям спецобязательств (ПСО). Предположительно, тарифы на свет увеличатся с 1,68 до 2,5-3 грн за кВт⋅ч.

На сегодня в Украине действует тариф 1,68 гривны за киловатт-час – но его действие продлится лишь до конца июня. Поднять стоимость киловатта для бытового потребителя обещают уже с 1 июля 2021.

В Минэнерго уже предупредили, что тариф на электроэнергию для каждого региона будет разным.

Ранее Главред выяснил, что будет с тарифами на электроэнергию после запрета импорта из РФ и Беларуси. Импорт снова станет выгодным в отопительный сезон, когда цена на электроэнергию вырастет. Но и в этом случае Украина просто будет брать себе больше перетоков.