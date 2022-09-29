Бывалые хозяйки не выбрасывают цедру от грейпфрута: где ее применяют с пользой

Как использовать цедру от грейпфрута / скриншот

Кожуру от грейпфрута обычно выбрасывают в мусорное ведро, но опытные хозяйки нашли для нее много применений в домашних условиях.

Она не только поможет вам убраться, но и пригодится во время приготовления пищи и во многом другом.

Полезные вещества, витамины и минералы, которые входят в состав цедры грейпфрута:

бета-каротин;

пектиновая кислота;

витамины группы В;

витамин А;

витамин С;

витамин РР;

витамин Н;

селен;

цинк;

кальций;

магний;

калий;

фосфор;

медь;

железо;

натрий;

марганец.

Поможет при уборке

Как и лимон, вы можете использовать ее для уборки дома. Цедра грейпфрута привнесет в уборку новое качество. Все, что вам нужно сделать, это посыпать грязную поверхность пищевой содой, а затем натереть все это кожурой грейпфрута. Этот метод пригодится вам при уборке грязной раковины или плиты.

Вы также можете приготовить жидкость из кожуры грейпфрута, чтобы избавиться от плесени. Все, что вам нужно сделать, это отрезать белые части и залить остальные уксусом. Оставьте эту смесь на 5-7 дней, а затем перелейте ее во флакон с дозатором.

Можно применить в кулинарии

Кожура грейпфрута идеально подходит для выпечки. Ее можно засахарить, как кожуру лимона или апельсина. Добавьте такой засахаренной кожуры, нарезанной на маленькие квадратики, немного в кекс или чизкейк и посмотрите, как ее горьковатый вкус идеально разбавляет сладость торта.

Кожуру грейпфрута также можно высушить. После измельчения добавьте ее, например, в зеленый чай. Принимая чай, приготовленный на основе цедры полезного плода, он поможет ускорить обменные процессы в организме, очистить его от шлаков и избавиться от лишнего веса.

Такие смеси доступны в магазине. Но вы можете приготовить ее и дома. Однако помните, что если вы хотите использовать кожуру грейпфрута таким образом, вам следует тщательно вымыть их, чтобы избавиться от грязи и токсинов.

Уход за телом

Это может вас удивить, но кожура грейпфрута также отлично подходит для ухода за телом. Из нее можно сделать скраб для тела. Готовят его из столовой ложки цедры с морской солью, имбирем и маслом и хранить его в герметичном контейнере. Однако важно, чтобы вы не использовали его на лице и раздраженной коже. Это может вызвать аллергическую реакцию.

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