Будут гнить, а не усваиваться: названы продукты, которые нельзя сочетать вместе

Какие продукты нельзя сочетать вместе - ответ нутрициолога / 1zoom.ru

Для того, чтобы чувствовать себя хорошо, нужно правильно питаться. Но иногда даже вкусный и полезный прием пищи может обернуться спазмами и тяжестью в желудке, расстройством пищеварения. Все дело в том, что некоторые продукты нельзя совмещать между собой.

Нутрициолог Екатерина Муравская рассказала РИА Новости, что для организма важна правильно работающая система пищеварения, которая имеет свои особенности.

В частности, продукты перерабатываются с разной скоростью. Кроме того, для усвояемости каждого нужны свои ферменты. При этом желудочный сок для переваривания неодинаковой пищи выделяется по-разному: переработка белка требует кислой среды, а углеводов — щелочной.

Что будет, если есть несочетаемые между собой продукты

Если употреблять в пищу несовместимые продукты, организму придется тратить больше энергии на их переработку.

Когда один продукт переварился, а "для другого не наступило время", нарушается работа кишечника — начинается гниение, брожение. Это приводит к тому, что еда не усваивается и не расщепляется, в результате полезные вещества не всасываются, а образуются токсины, отравляющие организм.

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Какие продукты нельзя сочетать вместе

"Вредны сочетания крахмалов с белками, особенно животными (хлеб с мясом, картофель с мясом), с молоком и кисломолочными продуктами (каша на молоке, кефир с хлебом), с сахарами (булка с вареньем, каша с сахаром), с любыми фруктами и фруктовыми соками", — рассказала Муравская.

Читайте такжеДиетолог рассказала, кому категорически нельзя есть капустуВ свою очередь, нутрициолог Кристина Журавлева добавила, что наибольший вред организму приносит сочетание продуктов, насыщенных жирами и сахаром. Например, сливки с сахаром, кондитерские изделия.

"Растительное масло, орехи относительно хорошо сочетаются с рыбой, в которой содержатся ненасыщенные жиры, и гораздо хуже — с мясом. Топленое масло с другими продуктами часто сочетается лучше, чем сливочное. Не рекомендуется мясо с картофелем, хлебом, горохом, рисом, пшеном, чечевицей, нутом, грибами. Лучше дополнить мясное блюдо овощным салатом, спаржей, листовой зеленью", — сказала эксперт.

Журавлева добавила, что организму тяжело переварить и усвоить сразу два вида животного белка, что чревато расстройством пищеварения и тяжестью в желудке.

Как сообщал Главред, американский диетолог Бренда Пералта составила идеальный завтрак для похудения. По словам специалиста, утром организм нуждается в сытной комбинации белка и клетчатки.

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