Будто дьявол вселился: почему кошки носятся по дому, как сумасшедшие

Кот может внезапно начать носиться по всему дому по нескольким причинам.

Кошка / pixabay.com

Владельцы кошек (особенно породистых) часто наблюдали картину, когда их любимец просто сходит с ума, устраивая гонки по квартире.

Такие приступы гиперактивности у животных возникают по нескольким причинам.

Пересып

Всплески энергии часто случаются у кошек после длительного сна, поскольку они спят от 12 до 16 часов в сутки. Устраивая сумасшедшие забеги, круша все на своем пути, кошка пытается нормализировать работу своего мозга.

Кстати, ранее мы разбирались, почему кошки постоянно спят и нужно ли это пресекать.

Инстинкты берут верх

Одомашненные кошки хоть и обеспечиваются хозяевами, но временами у них срабатывает природный инстинкт. Иногда может показаться, будто кошка гоняется за пустым местом, хотя скорее всего она преследует воображаемую добычу.

Особенно активны кошки ночью, поскольку в дикой природе они охотятся именно в темное время суток.

Угроза здоровью

Бывает, что после использования туалетного лотка многие кошки как будто совершают победный круг. Такое поведение животного может быть связано с проблемами со здоровьем.

"Такой дискомфорт может быть вызван инфекциями или воспалительными процессами мочевыводящих путей либо толстой или прямой кишки. Он также мог быть вызван запорами", - заявил доктор Майк Пол изданию Pet Health Network.

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