Будет только по-моему: названы самые большие эгоисты гороскопа

Гороскоп на 2022 год - самые большие эгоисты гороскопа / depositphotos.com/

Здоровый эгоизм в "терапевтических" дозах может поднять самооценку и повысить уверенность в собственных силах. Однако для четырех представителей зодиакального круга эгоизм – это просто второе имя. Они не собираются поступаться собственными интересами.

Китайский гороскоп на 2022 год расскажет, кому из знаков предстоит преодолеть немало трудностей на пути к стабильности, а за кем удача будет ходить буквально по пятам.

Овен

Огненные Овны не привыкли оставаться в тени. Их врожденные лидерские задатки часто создают проблемы. Им сложно идти на компромисс и идти на уступки. "Все будет по-моему!" - эта фраза хоть и нечасто звучит из уст Овнов, но манеры поведения постоянно подразумевают именно это. Они могут согласиться на что-то только если это сулит большую выгоду.

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Дева

Педантичные и непоколебимые Девы на все имеют свое мнение. И про всех. Они склонны искать недостатки в каждом человеке из своего окружения и не могут удержаться от критических и иногда язвительных замечаний. Девы не из тех людей, которые живут без правил. И люди из их окружения также должны мириться с установленными Девами ограничениями. Отступление от них Девы не потерпят даже ценой дружбы и близких отношений.

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Скорпион

Скорпионы – один из самых эгоистичных знаков гороскопа. Они всегда ставят на пьедестал свои и те люди, которые не согласны с такой повесткой моментально записываются во враги. Они легко смогут сыграть на чувствах человека, чтобы добиться желаемого любым путем.

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Стрелец

Динамичные и активные Стрельцы могут показаться жизнерадостными добряками, пока дело не дойдет до их собственных желаний. А их они будут отстаивать до последнего, выкатывая окружающим грандиозные претензии, которые иногда выходят за пределы понимания и грани разумного.

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