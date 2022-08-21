"Будет та еще Буча": когда освободят Херсон, Крым и главная цель войны - прогноз от Макса Гордеева

Когда освободят Херсон от оккупации - прогноз Макса Гордеева / УНИАН, Суспільне, instagram.com/maxgord

Украинский медиум, звездный экстрасенс Максим Гордеев специально для Главреда сделал прогноз на деоккупацию захваченных РФ территорий Украины, и ответил на самые "болезненные" вопросы.

В том числе была затронута тема освобождения юга Украины в целом, и Херсона и его области в частности. Экстрасенс сообщил, что уже видит город освобожденным и в составе независимой Украины. Правда, это будет очень непросто.

"На самом деле Херсон будет одним из первых деоккупированных городов. И это не может не радовать, потому что энергетически я уже вижу его деоккупированным. И там, конечно, просто… Ужас, который они там оставили и оставят, это будет еще та, как говорится, Буча", - отмечает Гордеев.

Он также подчеркнул, что причина усиленного "внимания" вражеской армии по отношению к городам и областям Украины, которые ранее были наиболее лояльными к РФ - в людях, которые там живут: "Я хочу, чтобы все поняли, что проблема остается, кто бы что ни говорил, что бы ни говорили хейтеры, в людях. Почему мы допустили эту ситуацию? Потому что почему некоторые люди, живущие в наших оккупированных городах, решили, что они уже россияне. И потому энергетически так и сложилось: города, максимально кричавшие о "русском мире", "мы русские" и т.п., они первыми испытали эту проблему. То есть они вроде бы энергетически привлекли их к себе. А зачем это произошло с этими городами? Во-первых, для того, чтобы энергетически поставить точки над тем, кто Украина, а кто – не Украина. Мы отделили ненужных от нас людей энергетически".

Точную дату освобождения оккупированных рашистами территорий Гордеев предсказать затрудняется: ситуация на фронте меняется ежеминутно, что путает тарологу все карты. Тем не менее экстрасенс уверен - все территории вернутся в Украину и очень скоро: "Сейчас все так изменилось. По датам, я даже не могу вам сказать. Но это будет очень скоро. И этих людей (коллаборантов - прим. редактора) там уже не будет. То есть уже не будет Херсона, в котором какие-то люди кричат ​​"мы за россию", не будет Мариуполя, Донецка и Луганска, которые будут за россию, не будет Крыма "мы за россию". То есть мы должны понять, что те люди, которые сейчас за Россию, они бегут в Россию. Поэтому, с одной стороны, это очень классная ситуация, потому что надо во всем искать позитив. Потому что если мы будем жить, как много украинцев сейчас, только негативом, то можем сойти с ума. Мы будем излучать радиоактивные волны негатива, и этот негатив нас всех и погубит".

Звездный медиум и экстрасенс четко видит главную цель оккупантов в войне с Украиной. И это, по его мнению, далеко не захват территорий. "Я хочу, чтобы все люди сейчас посмотрели на свою жизнь, и поняли, что для России самая главная цель – сломать украинский дух. Это во-первых. И для того чтобы это сделать, надо испугать, надо разозлить, нужно максимально сделать так, чтобы люди начали убивать энергетически друг друга. Что мы сейчас и видим. Ибо люди, вместо того, чтобы радоваться друг другу, вместо того, чтобы нормально реагировать на какие-то аспекты, и вообще чувствовать себя по-другому, максимально пытаться бороться со своим негативом, они борются с другими людьми, распускают очень много хейта. И все им должно государство сделать. Я хочу обратиться ко всем людям и сказать: Люди, очнитесь. Никто вам вообще ничего не должен. Вы должны себе понять, что тот хейт, который живет у вас внутри, он трансформируется в очень плохую энергию для нашей страны. Поэтому пожалуйста, если вы чувствуете себя плохо, если вы не можете перестать следить за новостями и пропускать все через себя, обращайтесь, пожалуйста, к психологам. Не нужно транслировать негатив на вашу семью, на других людей и максимально хейтить все, что только можно".

Все захваченные территории, увы, освободить до конца года, вероятней всего не удастся. Тем не менее Гордеев в полной уверенности - война уже закончилась. И Украина уже одержала победу: "Некоторые города освободят – да. Некоторые – нет. Вы должны понимать, что вообще энергия войны она уже закончилась, как таковая для некоторых городов. Вы должны понимать, что это – поэтапная ситуация. Это не будет так, что там кто-нибудь придет и скажет: "Все!" Энергетически война кончилась. Сейчас чувствую, что мы выигрываем полностью". Следите за звездным медиумом Максом Гордеевым в Instagram.

Деоккупация Херсонщины

Ранее сообщалось, что ВСУ 12 августа разрушили последний мост возле Каховской гидроэлектростанции. По нему российские войска переправляли свою технику на временно оккупированных территориях Херсонской области.

Аналитики ISW отмечают, что российские оккупанты на Херсонщине, которых ВСУ отрезали от снабжения, ударив по мостам, теперь вероятнее всего неспособны поддерживать масштабные механизированные операции в Херсонской области и не смогут отражать контратаки украинских военных.

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