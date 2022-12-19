"Будет сильное противостояние": астролог назвала регионы Украины, которые будут гореть до Нового года

Астролог составила гороскоп для Украины до конца года. Где ждать неприятности и беды.

Гороскоп для украины / facebook.com/aleksandr.tupik, pixabay

Война в Украине до конца года будет продолжаться и могут начаться серьезные противостояния. Как говорит в прогнозе астролог Яна Тимощук, люди будут в тяжелой ситуации.

"До конца года, те векторы на которых мы сконцентрированы сейчас, могут сыграть с нами злую шутку. Будем иметь не совсем хорошие новости военных действий, будем иметь потери. В ближайшее время идет большая нагрузка. Однако, могут быть какие-то хорошие новости с фронта. Должны получить какое-то оружие, ожидается массовая поставка. Идут хорошие поступки для нашей страны", - сказала астролог Яна Тимощук.

Готовность и желание воевать у наших защитников есть, отметила она.

"У нас мало оружия, не хватает ресурсов. Может быть заточение воинов, могут взять в какой-то круг. Есть какая-то готовность агрессора, чтобы пойти в наступление. Многие люди могут переехать из больших городов в села. Я настоятельно рекомендую это делать. Там будет теплее и светлее людям. Многие уедут заграницу, но Украину ждут хорошие новости до Нового года 2023", - говорит астролог.

Гороскоп для Украины по городам

"Мы имеем очень сильный конфликт. Это непримиримый конфликт. Марс управляет всей ситуацией. Марс - это бог войны, и подготовка идет к наступлению на Киев. Люди в страхе и не понимают, что будет происходить. Хорошего прогноза по Киеву сказать не могу. Ситуация сложнейшая, чем дальше идем в зиму, тем будет больше холода. Опасность будет с разных сторон. Может готовиться наступление, но когда это произойдет, сказать сложно. Может быть заход с разных сторон и областей. Наступление может быть с Житомирской, Сумской и еще 2 областей", - говорит она.

Наступление с Беларуси

"Идет объединение сил (Беларуси и России - ред). У них партнерское отношение. Они будут использовать силы против Киева. Они не смотрят на людей, а смотрят на территории", - отметила Тимощук.

В Павлограде и Днепре ситуация сложнейшая.

"Павлоград - энергия войны. Могут быть попадания и будет много-много происшествий. Будьте осторожны. Днепр - может быть сложная ситуация со светом, водой. Люди могут несколько дней сидеть без ресурсов. Может быть финансовое влияние, может хорошо работать ПВО. Есть максимальная готовность", - говорится в прогнозе.

По словам астролога, в Одессе просвета в ближайшее время не видно.

"Для Одессы выпадает карта - Силы. Ближние города помогают возобновлять городу критические моменты. Может быть разрушение каких-то зданий, жилых домов. В Одессе ситуация сложная и просвета не видим", - добавляет она.

"В Сумской области идет сильное противостояние, но информация идет по наступлению. Сложная ситуация и, возможно, нужна будет эвакуация. Они хотят завершить то, что не сделали. Нужно быть очень осторожным. Если у вас есть возможность переехать в более безопасные города, рекомендую это сделать", - резюмировала она.

На Запорожском направлении могут быть сильные потери и смерти людей.

"Готовится с трех сторон провокация до Нового года. Прямо сейчас ими это планируется", - говорит астролог.

Яна Тимощук отмечает, что планы оккупантов очень коварны, но наши воины готовы.

"В Херсоне будет наступление, но и будем где-то отступать. Все, что сейчас происходит в Херсоне, э то договорная ситуация с обеих сторон. В Мелитополе будет тяжелая ситуация. Очень сильное противостояние. В Бердянске идет вопрос с водой. Сильная энергетика и они не хотят отдавать. В Покровске идет сильная борьба. В плане Харькова. В планах оккупантов повторить наступление. Очень-очень сложно. Мы готовы", - сказала она.

Ситуация на Донбассе

"Славянск - это горячая точка. Там хитрая стратегия у агрессора. Стихия Огня будет максимально гореть. В Бахмуте нехватка оружия для наступления. Наши воины стоят до последнего и держат контроль. Ситуация сложнейшая, но внутренняя сила и покой еще держится на данном направлении. Константиновка - идут какие-то удары, разрушения", - говорит астролог.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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