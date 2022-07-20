Будет "мясорубка": астролог рассказал, когда Украина освободит все территории и выйдет на границы

Астролог Влад Росс рассказал, когда Украина освободит все территории и выйдет на свои границы/ Reuters pixabay.com

Российские захватчики в сентябре этого года попадут в Украине в настоящую "мясорубку", которую для них устроят украинские военные.

ВСУ смогут отвоевать Херсон еще до осени, и дальше защитники Украины двинутся на другие территории, которые сейчас находятся под российской оккупацией. Такой прогноз сделал астролог Влад Росс, пишет УНИАН.

"С сентября для оккупантов начнется полная "мясорубка". Вооруженные силы Украины начнут в хлам превращать российскую армию. Уже к осени мы сможем вернуть Херсон, начнем отвоевывать Луганскую и Донецкую области. Начнем отвоевывать и Запорожскую область", – отмечает астролог.

Согласно прогнозу Росса, украинские воины смогут вернуть все территории и выйти на границы нашего государства до ноября 2022 года.

По словам астролога, именно в августе будет перелом в войне России против Украины, во время которого ВСУ пойдут в наступление на всех фронтах.

"Сейчас будет происходить невероятная, ужасающая ситуация, а вот в августе будет перелом в войне с Россией. Мы пойдем в наступление по всем фронтам", – добавил астролог.

Ранее астролог Ольга Медвецкая отмечала, что нынешний этап войны закончится в конце текущей недели, но сразу же начнется новый период – еще более сложный. Она предупредила об опасности усиления обстрелов со стороны оккупантов.

Напомним, ранее астролог и экстрасенс Анна Ефремова прогнозировала, что война в Украине может затянуться, но самое главное – любым способом выстоять до конца года. В сентябре боевые действия снизят обороты, но война еще не закончится.

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