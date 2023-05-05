"Будет много жертв": РФ готовит жесткие теракты - таролог

В подобных террористических актах РФ может задействовать своих оккупантов, переодевшихся в форму ВСУ.

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РФ готовит теракты / Минобороны РФ, pixabay.com

Россия готовит террористические акты на своей же территории. Они могут имитировать даже захват заложников. Об этом заявила таролог Наталья Борисенко.

Такие провокации Кремль может устроить на северной границе Украины. При этом он может применить российских оккупантов, переодевшихся в форму ВСУ.

В результате подобных террористических актов может быть много жертв.

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"Это уже было неоднократно. Они уже это пробовали и у них ничего не получилось. Они будут делать что-то другое. Должно произойти что-то серьезное со многими жертвами. Это будет происходить длительное время — в течение этого месяца ближайшие 20 дней", — сказала Борисенко.

Раньше астролог Влад Росс указал точный месяц, когда могут убить Путина. Согласно его прогнозу, глава Кремля может погибнуть в июле этого года. Причиной смерти может стать выстрел из огнестрельного оружия или попадание дрона.

До того ранее астролог Влад Росс составил подробный гороскоп на 2023 год для России и Путина и предсказал поражение российским войскам, дворцовый переворот и классический русский бунт.

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