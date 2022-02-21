Будет ли война в 2022-м и какая большая перемена светит через год - гороскоп для Украины

Будет ли война Украины и России в 2022 - прогноз астролога / Фото pixabay.com, Reuters

Астролог Ирина Звягина составила гороскоп 2022 для Украины и спрогнозировала, грозит ли стране вторжение России.

По ее словам, чтобы увидеть наиболее вероятный вариант развития событий в Украине в ближайшее время, нужно оценивать не одну карту и ее динамику.

"В украинской карте Марс прогрессивный сейчас в квадрате с Нептуном (в 2014-м был квадрат с Ураном). Тогда ситуация была вполне ясной. Четко прорисованные революционные трансформации. Теперь это ситуация хаоса и неконтролируемых процессов внутри самой страны", - написала астролог на своей странице в Facebook.

Специалист отметила, что сейчас страна находится в самой критической фазе турбулентности, но вторжение российских войск, судя по динамике карты Украины, маловероятно несмотря на то, что логика событий говорит о том, что оно произойдет.

"И еще один момент - сейчас Солнце прогрессивное, а это первое лицо страны, находится в первом разрушительном градусе Весов. Точка Овна, точка популярности (увы... видим, какой), но через год Солнце станет в трин (аспект, равный 120°, - ред.) к Сатурну, а это уже другая история. Будет ли это Зеленский или произойдут досрочные выборы, но ситуация изменится", - прогнозирует эксперт.

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Звягина считает, что в 2023 году Украина может сменить курс. Но поскольку планета Нептун сменит направление (движение станет директным), "вряд ли это может означать процесс порабощения и исчезновения национальной идентичности".

"Движение вперед всегда лучше, чем назад, хотя у эволюции могут быть и извилистые пути", - отметила астролог.

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Как сообщал Главред, профессиональный астролог Ксения Базиленко считает, что активных военных действий и вторжения России в Украину скорее всего не будет.

По ее словам, астрологические показатели на сегодняшний день указывают скорее на мирное разрешение конфликта, чем на дальнейшее обострение ситуации.

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