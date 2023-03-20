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"Будет эмоциональный накал": астролог предупредил о начале сильнейшего противостояния для Украины

20 марта 2023, 15:05
Астрологический прогноз на неделю для Украины с 20 по 26 марта. Что ждет украинцев и какой будет война.
война в Украине, гороскоп для Украины
Гороскоп для Украины / pixabay

Война в Украине на этой неделе будет развиваться быстро. Все тайны могут всплыть наружу, говорит астролог Алексей Кириченко.

"Это очень важная неделя с астрологической точки зрения, потому что многие планеты меняют свои позиции. Солнце входит в знак зодиака Овен с 21 марта, это начинается начало радикально новых дел. 30 суток Солнце будет в Овне, на войне будет развиваться что-то новое", - сказал астролог, передает Главред.

Астролог отмечает, что Овен - это очень понятный знак зодиака, поэтому будет проясняться все.

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"Меркурий уже вошел в Овен. А вот эмоциональный накал будет через 2 недели, когда будет полнолуние в Весах. 23 марта Плутон перейдет в Водолей, это означает глобальные процессы. Скорее всего толкателем этих событий будет визит лидера Китая к Путину", - говорит Кириченко.

Кто такой Алексей Кириченко

Алексей Кириченко изучает астрологию с 1999 года. С 2005 года начал преподавать астрологию. Является автором многих статей на тему астрологии. Имеет свой собственный ютуб-канал.

26 марта Марс переходит из близнецов в Рак, Рак означает - прятаться обратно.

"Планета войны (Марс), вошедшая в Рак означает, что армия Путина может отступать назад. В войне могут быть новые сюжеты. Стиль войны изменится, скорей всего от Бахмута внимание отойдет на другие участки фронта", - говорит астролог.

По его прогнозу во вторник-среду 21-23 марта хороший период для начала новых дел, а в четверг, 24 марта, Луна выходит на квадратуру с Плутоном, "это означает больше смертей".

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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