Когда отменят военное положение: астролог назвал важнейшую дату для Украины в битве с Россией

По словам астролога, военное положение в Украине отменят до конца августа, но битва может еще продолжится.

Гороскоп для Украины / 93-тя ОМБр Холодний Яр, pixabay

ВСУ предпримут важные действия на поле боя, после чего могут произойти неожиданные переговоры.

Как говорит таролог Владимир Бадиян, основным и очень важным периодом в войне с РФ будет конец марта – начало апреля. Он отметил, что тогда станет понятен масштаб преимущества Украины.

"Переговоры будут, и они зафиксируют остановку горячей фазы войны. То есть закончатся массовые обстрелы и масштабные боевые действия", - говорит таролог, передает People Life.

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Кто такой Владимир Бадиян Владимир Бадиян - ведический астролог, хиромант, психолог, таролог, специалист системы архитектурного планирования Васту-шастра.

Военное положение отменят

"А военное положение в Украине отменят до 24 августа – до Дня Независимости Украины. Максимум – до конца этого года. Возможно, оно останется на каких-то территориях", — говорит астролог.

Специалист говорит, что ситуация на Донбассе начнет разрешатся к лету 2023 году.

"Скорее всего у "ЛДНР" будет особый статус. Потому, возможно, будут постреливать на линии разграничения. Но это не будет полномасштабными боевыми действиями. Но все закончится неожиданными переговорами", — сказал Бадиян.

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