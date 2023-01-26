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Будет "цвести и пахнуть": какие условия идеальны для распространения плесени и как этого избежать

26 января 2023, 18:31
Избавиться от черной плесени не так уж и просто, но придерживаясь простых правил до этого может и дело не дойти.
Плесень
Плесень / скриншот YouTube

Черная плесень - довольно популярная проблема в домах украинцев. Она образовывается как на стенах, так и на потолках. Чаще всего грибок селится на обоях и во влажных помещениях.

Избавиться от черной плесени не так уж и просто - она "цветет и пахнет" в прямом смысле на наших окнах, резиновых уплотнителях, углах откосов. К сожалению, просто протерев тряпочкой, тут от проблемы не избавишься.

Как сделать так, чтобы не было плесени

Обустраивать новую вентиляционную систему, переклеивать обои иле просто поменять окна и сделать по-новому ремонт есть возможность не у всех. В данном случае можно только бороться с последствиями уже по факту возникновения плесени.

Дело в том, что плесень просто обожает влагу, а сыром помещении она будет расти просто на глазах.

Есть вариант использовать таблетки от чрезмерной влаги и сырости, они впитывают излишнюю влагу в помещении и абсорбируют ее.

Переход дома на автономное отопление также может стать причиной появления плесени. Для того чтобы не было плесени, нормальное соотношение влажности в воздухе должно составлять не менее 60%, при наличии больных ОРЗ – не менее 70%. Плесень просто обожает влажность в пределах 85% - 90%. Поэтому оптимальной будет влажность воздуха в доме около 60 – 75%.

Как убрать плесень: народные средства

Бороться с черным налетом на стенах и потолках можно при помощи столового уксуса или перекисью водорода. Также можно использовать современный антисептик, который имеет специальный химический состав. Он обладает противомикробным и противогрибковым действием.

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Автор: Сергей Кущ
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