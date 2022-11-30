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Будет блестеть как новая: чем убрать известковый налет на сантехнике

30 ноября 2022, 14:21

Надоедливые разводы на трубах и кране можно удалить недорого и быстро.

Известковый налет
Чем убрать известковый налет на сантехнике / скриншот YouTube

Известковые разводы на смесителях или других элементах сантехники в ванной или на кухне не только эстетический дефект, но и возможная причина плохой работоспособности крана.

С этой проблемой нужно бороться и затягивать в этом вопросе нельзя.

Как убрать известковый налет народными средствами?

Безопасным и экологически чистым продуктом является хозяйственное мыло. Помимо антисептического и косметического свойства, обладает очистительными способностями. Является эффективным и, при этом, доступным средством.

Рабочую смесь готовят из натертой на терке крупного размера трети-четверти мыла и горячей воды. Рекомендуется разводить до жидкой консистенции. Далее, необходимо взять мягкую губку и вытереть загрязнения. Оставить в таком виде на 30 минут, а то и дольше. Затем, пройтись губкой по всей поверхности и промыть водой. Для более выраженного эффекта в смесь добавляют 1-2 ст. л. соды.

Для того, чтобы почистить хромированные смесители от налета извести и ржавых пятен — это самый щадящий и очень эффективный способ.

Поваренная соль

Пищевой продукт, который является бесцветными кристаллами. Буквально за несколько минут можно уничтожить известковый налет, используя поваренную соль.

Потребуется, всего лишь, на влажную губку насыпать данный ингредиент и протереть поверхность сантехнической детали. Очень легко устраняется налет, которому не больше года. Плюс в том, что не остается следов и царапин.

Сода

Весьма простым и универсальным по применению компонентом для очистки сантехники является доступная каждому сода. Рецепт простой: подготовить теплую воду, добавить несколько десертных ложек соды и равномерно помешивать до образования своеобразной сметаны.

Используя мягкую тряпку обработать самые загрязненные места. Спустя 1,5-2 часа хорошенько смыть водой и вытереть насухо кухонной тряпкой.

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Автор: Сергей Кущ
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