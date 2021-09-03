"До локдауна далеко": власти Киева опровергли информацию о карантине с 15 сентября

Карантин в Украине / УНИАН

Власти Киева опровергли информацию о введении локдауна в Киеве с 15 сентября.

Как отмечают чиновники, ужесточение карантина возможно только если город войдет в "желтую" или "красную" зону.

Однако глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что данная информация недостоверна.

По его словам, если Киев войдет в "желтую" зону, то да, возможно ужесточение карантина и введение всех противоэпидемиологических мероприятий, но такое решение должны принять в Министерстве здравоохранения.

"Бред. До локдауна далеко. Ситуация контролируется", - сказал Рубан.

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По его словам, на данный момент все городские службы готовятся к разным сценариям развития событий.

"Но пока Киев в "зеленой" зоне и заболеваемость в городе полностью контролируемая. Хотя мы наблюдаем постепенный рост заболеваемости по всем группам населения", – отметил Рубан.

Он добавил, что с понедельника в Киеве будет работать 10 групп по контролю противоэпидемиологического режима.

"Они в первую очередь будут контролировать школы, вузы, студенческие общежития, а также места массового скопления граждан. Это те требования, которые необходимо соблюдать в карантин в "зеленой" зоне: безопасная дистанция, ношение масок и дезинфекция рук", – подытожил чиновник.

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Отметим, о готовящемся локдауне сообщили СМИ со ссылкой на собственные источники. Ограничения якобы будут касаться метрополитена через систему Київ Цифровий, кафе, ресторанов, салонов красоты и других учреждений.

"Всем сказали готовиться на 15 сентября, у них (Кабинета министров – Ред.) есть еще полторы недели до введения, будут следить за динамикой роста количества больных коронавирусом и уже от этой статистики будут решать, насколько жестким будет локдаун. Знаю, что коснется общественного транспорта", – сообщили СМИ.

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