Большой куш и солидный заработок: топ-3 знака, которым до конца декабря привалит денежная удача

Финансовый гороскоп на декабрь 2021 / depositphotos.com/

Пока Новый год 2022 еще в пути приготовления к нему начались уже во многих домах. Некоторые задаются вопросом как украсить елку, а многие уже раздумывают каким будет новогоднее меню 2022, чтобы задобрить Черного Водяного Тигра. А некоторые и вовсе могут полагаться на удачу и везение – в конце года они могут рассчитывать на неожиданные денежные поступления.

Восточный гороскоп 2022 расскажет, кому из знаков стоит приготовиться к трудным временам, а кто сможет заручиться поддержкой фортуны.

Астрологи выделили три знака зодиака, которым в декабре повезет укрепить материальное положение.

Телец

Для практичных представителей знака стихии земли декабрь будет временем удивительных неожиданностей. Приятные сюрпризы будут подстерегать вас на каждом шагу. Несмотря на улыбку фортуны, вы не расслабляетесь, а упорно идете к намеченным целям, полагаясь на собственные силы. Такой подход к работе будет иметь свои плоды – уже к концу года вы сможете получить неплохой доход или весьма ощутимую прибавку к зарплате. С вашим везением не исключено, что вы сможете сорвать большой куш в лотерее.

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Близнецы

В последнем месяце года Близнецам не получиться отлынивать от работы. Обязанностей прибавится, однако появятся и новые возможности, интересные перспективы и выгодные проекты, которые смогут принести вам неплохую прибыль. В финансовом плане декабрь будет стабильным. Денег хватает с лихвой на все нужды, вы сможете позволить себе крупные приобретения. Однако звезды советуют делать сбережения и рационально распоряжаться средствами.

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Рыбы

Представители водного знака станут настоящими везунчиками уходящего месяца. Не исключено получение ценных подарков или премии. Перед вами откроются неожиданные источники дохода, которые помогут неплохо заработать к концу года. В профессиональной деятельности возможны выгодные деловые предложения о сотрудничестве, которые укрепят ваше финансовое положение и авторитет в обществе.

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