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Большинство из нас делает эти ошибки: стоит знать всего 9 правил, чтобы макароны не слипались

7 марта 2023, 03:15
Если варить макароны правильно, эта проблема никогда не возникнет.
Макаронные изделия
Есть 9 правил, чтобы макароны не слипались/ ua.depositphotos.com

На самом деле довольно легко приготовить макароны, чтобы они не слипались. Однако многие из нас постоянно совершают одни и те же ошибки и даже не догадываются об этом, и каждый раз с удивлением спрашивают себя, почему макароны слипаются.

Чтобы избежать этой проблемы и не наступать на одни и те же грабли снова и снова, стоит знать девять простых правил.

1. Правильная пропорция макарон, воды и соли

На 100 г макарон стоит брать 1 л воды и 10 г соли. Однако количество соли можно варьировать в зависимости от ваших вкусовых предпочтений. При этом соль стоит добавлять в воду перед макаронами.

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2. Выбирать правильный вид макарон

Стоит брать макароны из твердых сортов пшеницы. Эта информация должна быть указана на упаковке продукта.

3. Брать большую кастрюлю

Макароны стоит варить в большой кастрюле. Так, на упаковку 450-500 г стоит взять кастрюлю объемом от 4 литров. Чем больше будет пространства в емкости, в которой готовится продукт, тем больше шансов, что отдельные макаронины не слипнутся.

4. Варить на большом огне

Огонь под кастрюлей лучше выставлять на максимум. Воду можно сразу посолить и после этого накрыть кастрюлю крышкой – так вода быстрее закипит.

5. Не ломайте макароны

Это касается в первую очередь спагетти. Не стоит разламывать макароны перед варкой. Не волнуйтесь о том, что часть продукта остается на поверхности в то время, как низ уже под водой – пройдет буквально минута, как на дно опустятся все макароны. Стоит лишь немного подождать.

Ломать макароны можно лишь в том случае, если это нужно согласно рецепту, или если вы варите их ребенку.

6. Бросать только в кипяток

Дождитесь, когда вода закипит, и лишь тогда опускайте в нее макароны. Если вода еще холодная или недостаточно хорошо нагрелась, тогда будет больше шансов, что они слипнутся.

7. Внимательно читайте упаковку

На упаковке всегда указывают, сколько именно времени варить те или иные виды макарон. Однако придерживаться именно этого указания и варить их до полной готовности стоит лишь в том случае, если вы варите макароны в качестве гарнира и будете подавать, например, с котлетами. Если же вы будете поливать их соусом, лучше их приготовить до состояния "аль-денте", то есть не доварить 2-3 минуты до указанного времени. Тогда они будут лучше держать свою форму.

8. Не стоит промывать

Готовые макароны лучше не промывать холодной водой, ведь тогда у них будет больше шансов слипнуться. Кроме этого, они могут потерять свой вкус.

Лучше просто откинуть их на дуршлаг, дать стечь воде, а тогда вернуть макароны в кастрюлю и добавить к ним несколько ложек оливкового или подсолнечного масла. Вместо растительного масла можно добавить небольшой кусочек сливочного масла.

9. Вовремя подавать блюдо

Макароны лучше подавать свежими и горячими, пока они не успели сильно слипнуться. Если они будут стоять какое-то время в холодильнике, например, к завтраку, то они даже без слипания могут потерять часть своего вкуса.

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