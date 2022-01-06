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Большие деньги и финансовый успех: кому из знаков крупно повезет в год Тигра

6 января 2022, 20:37

Путешествие мечты, желанные покупки и выигрыш в лотерею - кому из знаков ожидать.

Гороскоп 2022
Гороскоп на 2022 год - топ-3 знака, которым повезет с деньгами / depositphotos.com/

Начало нового года принесет многим представителям зодиакального круга приятные моменты и неожиданные повороты событий. Однако лишь несколько счастливчиков смогут рассчитывать на необычайный успех в финансовых вопросах.

Славянский гороскоп на 2022 год расскажет, кто из знаков сможет заручиться поддержкой Златорогого Тура и наслаждаться приятными моментами, а кому, чтобы добиться успеха придется хорошенько поработать.

На поддержку Черного Водяного Тигра в денежных вопросах смогут рассчитывать всего три знака зодиака. Они – самые настоящие везунчики, которым повезет укрепить финансовое положение.

Овен

Начиная с 11 мая и до конца октября, Овны вступают в "денежный" период. Представителям знака звезды предоставляют возможность сорвать большой куш и заработать солидную сумму денег. Такое открывшееся окно нужно использовать максимально рационально. Просчитывайте все на несколько ходов вперед и взвешивайте все риски, чтобы не допустить просчетов, которые могут привести к убыткам. Стратегическое мышление – залог вашего везения. Оно поможет укрепить материальное положение.

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Дева

Подписание контракта или соглашения с деловыми партнерами может вывести заработную плату или доход Дев на совершенно другой уровень. Звезды советуют быть внимательными к мелочам, в них могут прятаться необыкновенные возможности. Ваше положение будет стабильным и средств хватит на долгожданную покупку или путешествие мечты. Вы поймете как это – ни в чем себе не отказывать.

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Рыбы

Рыбам стоит приготовиться к нескольким денежным периодам в 2022 году, когда повышаются шансы неплохо заработать и повысить свой материальный уровень. Финансовая удача будет сопутствовать представителям знака стихии воды уже с января по май. Затем наступит временное затишье, однако сорвать большой куш и даже выиграть в лотерею Рыбы смогут в ноябре и декабре.

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